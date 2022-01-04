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Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanacak: Gündem enflasyon rakamları
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanacak: Gündem enflasyon rakamları
Fiyat İstikrarı Komitesi, ikinci toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapacak. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:00+0300
2022-01-04T12:00+0300
politika
nureddin nebati
fiyat istikrarı komitesi
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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.
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nureddin nebati, fiyat istikrarı komitesi

Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanacak: Gündem enflasyon rakamları

12:00 04.01.2022
© AAFiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili risklere ilişkin adımları konuştuk'
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili risklere ilişkin adımları konuştuk' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Fiyat İstikrarı Komitesi, ikinci toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapacak.
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.
Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.
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