https://tr.sputniknews.com/20220104/fiyat-istikrari-komitesi-ikinci-kez-toplandi-1052406685.html

Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T23:03+0300

2022-01-04T23:03+0300

2022-01-04T23:03+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

fiyat istikrarı komitesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayan toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirlerin de masaya yatırılması öngörülüyor.Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi