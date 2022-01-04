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Fransa'da 46 mutasyonlu yeni koronavirüs varyantı
Fransa'da 46 mutasyonlu yeni koronavirüs varyantı
Koronavirüsün Aralık 2021'de ortaya çıkan ve özellikle Avrupa'da vaka sayılarının patlama yapmasına yol açan Omicron varyantını, bulaşıcılığının fazla olması... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T10:04+0300
2022-01-04T10:05+0300
fransa
koronavirüs
koronavirüs
kamerun
mutasyon
varyant
omicron
dsö
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Sağlık bilimleri alanındaki makaleleri yazılı olarak basılmalarından önce yayınlayan ABD merkezli medRxiv sitesindeki 29 Aralık tarihli makaleye göre Fransa'da 46 mutasyonu olan yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi. 'B.1.640.2.' olarak anılan varyantın yayılma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu sanılıyor. Varyant ilk olarak 10 Aralık 2021'de Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim insanları tarafından, Alpes-de-Haute bölgesindeki hastalar üzerinde fark edildi. Marsilya bölgesi yakınlarında da bu 'tipik olmayan bir kombinasyon' halindeki varyantın tespit edildiği 12 vaka kayıtlara geçti. Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson'a göre varyanta 'IHU varyantı' adı verildi. 'İndeks vaka' olarak da anılan ilk vaka ise Kasım 2021'de Afrika ülkesi Kamerun'dan dönen ve aşıları tam olan bir erkek hastaydı. Dönüşünden 3 gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan hasta orta şiddette solunum sıkıntısı yaşadı. Varyant üzerinde yapılan testlerde 46 mutasyon arasında E484K ve N501Y mutasyonları olduğu görüldü. İlkinin aşıya karşı daha dirençli, ilkin Alfa varyantına tespit edilen ikinci mutasyonun da bulaşıcılığı arttırdığı biliniyor. Ancak bilim insanları 'IHU varyantıyla' ilgili olarak sadece 12 vakaya bakılarak karar verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesinde olmayan varyanta Fransa sınırları dışında da rastlanmış değil.Son 24 saatte 60 binin üzerinde vakaÜlkede son 24 saatte 67 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildi, 181 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 124 bin 212’ye çıktı.
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fransa, koronavirüs, kamerun, mutasyon, varyant, omicron, dsö

Fransa'da 46 mutasyonlu yeni koronavirüs varyantı

10:04 04.01.2022 (güncellendi: 10:05 04.01.2022)
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTINFransa- Koronavirüs
Fransa- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
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Koronavirüsün Aralık 2021'de ortaya çıkan ve özellikle Avrupa'da vaka sayılarının patlama yapmasına yol açan Omicron varyantını, bulaşıcılığının fazla olması nedeniyle virüsün normal gribe dönüşmesindeki son adımlardan biri olarak gören uzmanlar var. Bu tartışmalar sürerken yine Avrupa'dan bir yeni varyant haberi geldi.
Sağlık bilimleri alanındaki makaleleri yazılı olarak basılmalarından önce yayınlayan ABD merkezli medRxiv sitesindeki 29 Aralık tarihli makaleye göre Fransa'da 46 mutasyonu olan yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi. 'B.1.640.2.' olarak anılan varyantın yayılma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu sanılıyor.
Varyant ilk olarak 10 Aralık 2021'de Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim insanları tarafından, Alpes-de-Haute bölgesindeki hastalar üzerinde fark edildi. Marsilya bölgesi yakınlarında da bu 'tipik olmayan bir kombinasyon' halindeki varyantın tespit edildiği 12 vaka kayıtlara geçti. Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson'a göre varyanta 'IHU varyantı' adı verildi.
'İndeks vaka' olarak da anılan ilk vaka ise Kasım 2021'de Afrika ülkesi Kamerun'dan dönen ve aşıları tam olan bir erkek hastaydı. Dönüşünden 3 gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan hasta orta şiddette solunum sıkıntısı yaşadı.
Varyant üzerinde yapılan testlerde 46 mutasyon arasında E484K ve N501Y mutasyonları olduğu görüldü. İlkinin aşıya karşı daha dirençli, ilkin Alfa varyantına tespit edilen ikinci mutasyonun da bulaşıcılığı arttırdığı biliniyor.
Ancak bilim insanları 'IHU varyantıyla' ilgili olarak sadece 12 vakaya bakılarak karar verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesinde olmayan varyanta Fransa sınırları dışında da rastlanmış değil.

Son 24 saatte 60 binin üzerinde vaka

Ülkede son 24 saatte 67 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildi, 181 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 124 bin 212’ye çıktı.
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