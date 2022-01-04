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https://tr.sputniknews.com/20220104/fransada-kovid-19-asi-ruhsatina-iliskin-gorusmeler-durduruldu-1052383611.html
Fransa'da Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeler durduruldu
Fransa'da Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeler durduruldu
Fransa'da Ulusal Meclis'te dün ele alınmaya başlanan Kovid-19 aşı ruhsatına dair yasa tasarısı görüşmeleri durduruldu. Hükümet görüşmelerin askıya alınmasını... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T11:47+0300
2022-01-04T11:47+0300
dünya
fransa
tehdit
meclis
tasarı
yasa tasarısı
ölüm tehdidi
koronavirüs
kovid-19
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Fransa'da Ulusal Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğu, yapılan oylamada tasarıya dair görüşmelerin gece yarısından sonra sürdürülmesine karşı çıktı.Görüşmelerin genel oturumda tamamlanmaması nedeniyle tasarıyı parlamento, grup başkanları birlikte ele alacak, bu da tasarının yasalaşmasını geciktirecek.Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, muhalefet milletvekillerinin Ulusal Meclis'te tasarıya dair görüşmeleri askıya alarak Kovid-19 aşı ruhsatının yasalaşmasını geciktirmesini 'usul darbesi' ve 'sorumsuzluk' olarak yorumladı.Milletvekilleri ölüm tehdidi alıyorDiğer yandan, söz konusu yasa tasarısı nedeniyle iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) mensubu bazı milletvekilleri ölüm tehdidi alıyor.Stephanie Rist, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, elektronik posta üzerinden ölümle tehdit edildiğini belirtti.'Totaliterlik' ile suçlandığı e-posta ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Rist, kararlarını kendi vicdanıyla verdiğini, tehditlere boyun eğmediğini kaydetti.Geçen hafta, LREM üyesi Pascal Bois’nın garajındaki aracı ateşe verilmiş, evinin duvarına aşı karşıtı ifadeler yazılmıştı.Diğer yandan tasarı meclise gelmeden önce Sağlık Bakanı Olivier Veran, genel kurulun Ulusal Meclis’in kapanma saatinden sonra da yasa tasarısına dair görüşmeleri sürdürmesini talep etmişti.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümet, tasarının çarşamba günü Senato'da ele alınıp 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını amaçlıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-bir-gunde-1-milyondan-fazla-koronavirus-vakasi-kaydedildi-1052379546.html
https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi-aciklandi-1052205617.html
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fransa, tehdit, meclis, tasarı, yasa tasarısı, ölüm tehdidi, koronavirüs, kovid-19

Fransa'da Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeler durduruldu

11:47 04.01.2022
© AAFransa - Kovid-19 Aşı Ruhsatı
Fransa - Kovid-19 Aşı Ruhsatı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Fransa'da Ulusal Meclis'te dün ele alınmaya başlanan Kovid-19 aşı ruhsatına dair yasa tasarısı görüşmeleri durduruldu. Hükümet görüşmelerin askıya alınmasını 'usul darbesi' şeklinde yorumladı.
Fransa'da Ulusal Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğu, yapılan oylamada tasarıya dair görüşmelerin gece yarısından sonra sürdürülmesine karşı çıktı.
Görüşmelerin genel oturumda tamamlanmaması nedeniyle tasarıyı parlamento, grup başkanları birlikte ele alacak, bu da tasarının yasalaşmasını geciktirecek.
Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, muhalefet milletvekillerinin Ulusal Meclis'te tasarıya dair görüşmeleri askıya alarak Kovid-19 aşı ruhsatının yasalaşmasını geciktirmesini 'usul darbesi' ve 'sorumsuzluk' olarak yorumladı.

Milletvekilleri ölüm tehdidi alıyor

Diğer yandan, söz konusu yasa tasarısı nedeniyle iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) mensubu bazı milletvekilleri ölüm tehdidi alıyor.
Stephanie Rist, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, elektronik posta üzerinden ölümle tehdit edildiğini belirtti.
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'Totaliterlik' ile suçlandığı e-posta ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Rist, kararlarını kendi vicdanıyla verdiğini, tehditlere boyun eğmediğini kaydetti.
Geçen hafta, LREM üyesi Pascal Bois’nın garajındaki aracı ateşe verilmiş, evinin duvarına aşı karşıtı ifadeler yazılmıştı.
Diğer yandan tasarı meclise gelmeden önce Sağlık Bakanı Olivier Veran, genel kurulun Ulusal Meclis’in kapanma saatinden sonra da yasa tasarısına dair görüşmeleri sürdürmesini talep etmişti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümet, tasarının çarşamba günü Senato'da ele alınıp 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını amaçlıyordu.
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