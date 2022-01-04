https://tr.sputniknews.com/20220104/fransada-solcu-lider-melenchon-natodan-cikmaliyiz-rusya-partnerimiz-1052372416.html

Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz

Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz

Fransa’da sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ülkenin NATO’dan çıkmasından yana olduğunu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T00:16+0300

2022-01-04T00:16+0300

2022-01-04T00:17+0300

dünya

rusya

fransa

nato

jean-luc melenchon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103570/82/1035708298_0:122:3293:1974_1920x0_80_0_0_7d1bf95e67ca0418d3f4f55a889e698d.jpg

Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben, NATO’dan çıkmamızdan yanayım. Gerilimin azaltılması gerekiyor” diye yazdı.Ayrıca France Inter radyosuna konuşan Melenchon, NATO’dan ayrılmanın, ABD’nin askeri maceralarına karışmamak için bir fırsat olduğunu belirterek, “Rusya partnerimiz. Rusya’dan düşman yapılmasına karşıyım. Rus liderlerine verilen söze ihanet edilmesine karşıyım. Onlara, Varşova Paktı ve Sovyetler blokunun sonunun, NATO’nun Rusya sınırlarına dayanmasına yol açmayacağı söylenmişti. Modern tarihte ilk kez bir imparatorluk, sonuçları nasıl dağıtılacağı müzakere edilmeden çökmüş oldu” ifadesini kullandı.Eski Sovyetler Birliği’nin bazı ülkeleri NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’nın tehdit hissettiğini söyleyen solcu lider, bu nedenle Ukrayna’nın ittifaka alınmaması gerektiğini kaydetti.Politikanın temelinde gerilimin azaltılması olması gerektiğini kaydeden Melenchon, yeni soğuk savaşa karşı olduğunu vurguladı.

rusya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, fransa, nato, jean-luc melenchon