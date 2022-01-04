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Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz
Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz
Fransa’da sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ülkenin NATO’dan çıkmasından yana olduğunu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T00:16+0300
2022-01-04T00:17+0300
dünya
rusya
fransa
nato
jean-luc melenchon
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Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben, NATO’dan çıkmamızdan yanayım. Gerilimin azaltılması gerekiyor” diye yazdı.Ayrıca France Inter radyosuna konuşan Melenchon, NATO’dan ayrılmanın, ABD’nin askeri maceralarına karışmamak için bir fırsat olduğunu belirterek, “Rusya partnerimiz. Rusya’dan düşman yapılmasına karşıyım. Rus liderlerine verilen söze ihanet edilmesine karşıyım. Onlara, Varşova Paktı ve Sovyetler blokunun sonunun, NATO’nun Rusya sınırlarına dayanmasına yol açmayacağı söylenmişti. Modern tarihte ilk kez bir imparatorluk, sonuçları nasıl dağıtılacağı müzakere edilmeden çökmüş oldu” ifadesini kullandı.Eski Sovyetler Birliği’nin bazı ülkeleri NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’nın tehdit hissettiğini söyleyen solcu lider, bu nedenle Ukrayna’nın ittifaka alınmaması gerektiğini kaydetti.Politikanın temelinde gerilimin azaltılması olması gerektiğini kaydeden Melenchon, yeni soğuk savaşa karşı olduğunu vurguladı.
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rusya, fransa, nato, jean-luc melenchon

Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz

00:16 04.01.2022 (güncellendi: 00:17 04.01.2022)
© REUTERS / /Pascal RossignolJean-Luc Melenchon
Jean-Luc Melenchon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / /Pascal Rossignol
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Fransa’da sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ülkenin NATO’dan çıkmasından yana olduğunu belirterek, “Rusya’dan düşman yapılmasına karşıyım” dedi.
Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben, NATO’dan çıkmamızdan yanayım. Gerilimin azaltılması gerekiyor” diye yazdı.
Ayrıca France Inter radyosuna konuşan Melenchon, NATO’dan ayrılmanın, ABD’nin askeri maceralarına karışmamak için bir fırsat olduğunu belirterek, “Rusya partnerimiz. Rusya’dan düşman yapılmasına karşıyım. Rus liderlerine verilen söze ihanet edilmesine karşıyım. Onlara, Varşova Paktı ve Sovyetler blokunun sonunun, NATO’nun Rusya sınırlarına dayanmasına yol açmayacağı söylenmişti. Modern tarihte ilk kez bir imparatorluk, sonuçları nasıl dağıtılacağı müzakere edilmeden çökmüş oldu” ifadesini kullandı.
Eski Sovyetler Birliği’nin bazı ülkeleri NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’nın tehdit hissettiğini söyleyen solcu lider, bu nedenle Ukrayna’nın ittifaka alınmaması gerektiğini kaydetti.
Politikanın temelinde gerilimin azaltılması olması gerektiğini kaydeden Melenchon, yeni soğuk savaşa karşı olduğunu vurguladı.
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