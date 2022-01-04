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https://tr.sputniknews.com/20220104/furkan-korkmaz-nbade-ilk-double-doubleini-yapti-1052391421.html
Furkan Korkmaz, NBA'de ilk 'double-double'ını yaptı
Furkan Korkmaz, NBA'de ilk 'double-double'ını yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın kariyerinin ilk "double-double"ını yaptığı maçta Houston Rockets'ı 133-113 yendi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:00+0300
2022-01-04T15:01+0300
spor
nba
furkan korkmaz
basketbol
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NBA'de milli basketbolcularımızın performansı her geçen gün artıyor. Ömer Faruk Yurtseven son 4 maçında double-double yaparak dikkatleri üzerine çekti. Furkan Korkmaz ise dün gece oynanan maçta kariyerinin ilk double-double'ını yaptı.NBA'e 10 maçla devam edildi. Son dönemin formda ekiplerinden Sixers, all-star oyuncusu Joel Embiid ve milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Houston Rockets'ı 20 sayı farkla yendi ve dördüncü kez art arda kazandı.Sezonun 20. galibiyetini alan Sixers'ta Embiid 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple double", ilk 5'te başlayarak 36 dakika süre alan Korkmaz ise 24 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle "double-double" yaptı. Isaiah Joe 18 sayı, Seth Curry 15 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Tobias Harris 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.Üst üste 8. kez kaybeden Rockets'ta Garrison Mathews 23 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon ile Jae'Sean Tate 14'er, Josh Christopher 13, Jalen Green ile David Nwaba 12 sayıyla mücadele etti. Sakatlığı devam eden Türk oyuncu Alperen Şengün maçta forma giyemedi.NBA'de gecenin sonuçlarıPortland Trail Blazers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-131 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine uzandı.Blazers'ta Anfernee Simons 43 sayı ve 7 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Norman Powell 26 sayı ve 6 ribaunt, Nassir Little 22 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.Sezonun 20. mağlubiyetini alan Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young 56 sayı, 14 asist, 4 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 22 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Huerter 18 sayıyla oynadı.Washington Wizards-Charlotte Hornets: 124-121Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 133-113Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 104-118Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-98Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 106-115New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 104-115Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 103-89Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 136-131
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nba, furkan korkmaz, basketbol

Furkan Korkmaz, NBA'de ilk 'double-double'ını yaptı

15:00 04.01.2022 (güncellendi: 15:01 04.01.2022)
© AANBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı
NBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın kariyerinin ilk "double-double"ını yaptığı maçta Houston Rockets'ı 133-113 yendi.
NBA'de milli basketbolcularımızın performansı her geçen gün artıyor. Ömer Faruk Yurtseven son 4 maçında double-double yaparak dikkatleri üzerine çekti. Furkan Korkmaz ise dün gece oynanan maçta kariyerinin ilk double-double'ını yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edildi.
Son dönemin formda ekiplerinden Sixers, all-star oyuncusu Joel Embiid ve milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Houston Rockets'ı 20 sayı farkla yendi ve dördüncü kez art arda kazandı.
Sezonun 20. galibiyetini alan Sixers'ta Embiid 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple double", ilk 5'te başlayarak 36 dakika süre alan Korkmaz ise 24 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle "double-double" yaptı. Isaiah Joe 18 sayı, Seth Curry 15 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Tobias Harris 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.
Üst üste 8. kez kaybeden Rockets'ta Garrison Mathews 23 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon ile Jae'Sean Tate 14'er, Josh Christopher 13, Jalen Green ile David Nwaba 12 sayıyla mücadele etti. Sakatlığı devam eden Türk oyuncu Alperen Şengün maçta forma giyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları

Portland Trail Blazers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-131 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine uzandı.

Blazers'ta Anfernee Simons 43 sayı ve 7 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Norman Powell 26 sayı ve 6 ribaunt, Nassir Little 22 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young 56 sayı, 14 asist, 4 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 22 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Huerter 18 sayıyla oynadı.
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 124-121

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 133-113

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 104-118

Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-98

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 106-115

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 104-115

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 103-89

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 136-131
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