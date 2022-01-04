https://tr.sputniknews.com/20220104/galatasarayda-fatih-ozturk-ve-alpaslan-ozturkun-koronavirus-testleri-pozitif-cikti-1052380256.html

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk için karantina süreçleri başladı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

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koronavirüs

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Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ardından iki oyuncunun daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de test sonuçları pozitif saptandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220103/anadolu-efes-bayern-munih-maci-koronavirus-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1052371773.html

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galatasaray, futbol, futbolcu, aşı, koronavirüs