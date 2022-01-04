Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ardından iki oyuncunun daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de test sonuçları pozitif saptandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk için karantina süreçleri başladı.
Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ardından iki oyuncunun daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de test sonuçları pozitif saptandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."