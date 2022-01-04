https://tr.sputniknews.com/20220104/getafe-lider-real-madridi-enes-unalin-goluyle-maglup-etti-1052376397.html
Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti
Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta lider Real Madrid'i 1-0 yendi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T04:32+0300
2022-01-04T04:32+0300
2022-01-04T04:32+0300
spor
la liga
enes ünal
real madrid
getafe
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Madrid bölgesinin derbisinde Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Türk futbolcu Enes Ünal attı.Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.Ligde alt sıralardan kurtulan ve yükselişe geçen Getafe, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve bir maç fazlası bulunan 46 puanlı Real Madrid ise 3 Ekim'den sonra ilk mağlubiyetini alarak, ligde 2. yenilgisini yaşadı.Enes Ünal: Her şey iyi gittiği için şanslıydımLa Liga'da bu sezon 6. golünü atan Enes, Real Madrid karşılaşmasının ardından yayıncı televizyona konuştu.Karşılaşmanın 9. dakikasında Real Madridli defans oyuncusu Eder Militao'nun ceza sahası içinde topu kontrol edememesiyle yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve rakip ağları havalandıran Enes, "Her forvet oyuncusu gibi bazen bir şeyler hissedersin, bende de aynısı oldu. Hata yapacağını hissettim. Her şey iyi gittiği için şanslıydım" dedi.Real Madrid karşısında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Türk futbolcu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in "Her zamanki gibi sağlam bir defans bloğu oluşturmak, topa sahipken rahat olmak ve sahada her şeyimizi vermek..." taktiğinin galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.Ligde alt sıralardan çıkmaya başladıklarını ve üzerlerindeki baskıdan kurtulmaya çalıştıklarını aktaran Enes, "Yavaş yavaş güven kazandık. Düşme hattından da çıktık ve çok daha rahatız. Önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.
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la liga, enes ünal, real madrid, getafe
Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta lider Real Madrid'i 1-0 yendi.
Madrid bölgesinin derbisinde Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Türk futbolcu Enes Ünal attı.
Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.
Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.
Ligde alt sıralardan kurtulan ve yükselişe geçen Getafe, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.
La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve bir maç fazlası bulunan 46 puanlı Real Madrid ise 3 Ekim'den sonra ilk mağlubiyetini alarak, ligde 2. yenilgisini yaşadı.
Enes Ünal: Her şey iyi gittiği için şanslıydım
La Liga'da bu sezon 6. golünü atan Enes, Real Madrid karşılaşmasının ardından yayıncı televizyona konuştu.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Real Madridli defans oyuncusu Eder Militao'nun ceza sahası içinde topu kontrol edememesiyle yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve rakip ağları havalandıran Enes, "Her forvet oyuncusu gibi bazen bir şeyler hissedersin, bende de aynısı oldu. Hata yapacağını hissettim. Her şey iyi gittiği için şanslıydım" dedi.
Real Madrid karşısında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Türk futbolcu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in "Her zamanki gibi sağlam bir defans bloğu oluşturmak, topa sahipken rahat olmak ve sahada her şeyimizi vermek..." taktiğinin galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.
Ligde alt sıralardan çıkmaya başladıklarını ve üzerlerindeki baskıdan kurtulmaya çalıştıklarını aktaran Enes, "Yavaş yavaş güven kazandık. Düşme hattından da çıktık ve çok daha rahatız. Önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.