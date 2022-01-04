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Gıdada fiyatı en fazla artan ürün patates oldu
Gıdada fiyatı en fazla artan ürün patates oldu
Gıdada Ocak-Aralık 2021 döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 120,5 ile patateste yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,3 ile sarımsakta gerçekleşti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:38+0300
2022-01-04T12:38+0300
türkiye
fiyat
patates
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43,8, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 20,02 olarak hesaplandı.Geçen yıl, bir önceki yıla göre 121 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 4 ürünün fiyatı azaldı.Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en çok artan ürün yüzde 120,5 ile patates oldu. Söz konusu ürünün kilogram fiyatı 5 lirayı geçti. Patatesi yaklaşık yüzde 108,5 ile margarin, yüzde 85,9 ile kuru kayısı, yüzde 83,3 ile buğday unu, yüzde 79,8 ile tavuk eti, yüzde 75,6 ile kahve ve yüzde 71,5 ile patlıcan izledi.Ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 70,9, nohutta yüzde 67,8, sivri biberde yüzde 63,5, makarnada yüzde 59,6, yumurtada yüzde 53,1, sütte yüzde 51,2, toz şekerde yüzde 49,6, salatalıkta yüzde 38,7 fiyat artışı oldu.Bu dönemde beyaz peynir fiyatları yüzde 36,6, kuzu eti fiyatları yüzde 29,6 ve pirinç yüzde 15,8 yükseldi.
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fiyat, patates

Gıdada fiyatı en fazla artan ürün patates oldu

12:38 04.01.2022
© AAPatates
Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Gıdada Ocak-Aralık 2021 döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 120,5 ile patateste yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,3 ile sarımsakta gerçekleşti.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43,8, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 20,02 olarak hesaplandı.
Geçen yıl, bir önceki yıla göre 121 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 4 ürünün fiyatı azaldı.
Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en çok artan ürün yüzde 120,5 ile patates oldu. Söz konusu ürünün kilogram fiyatı 5 lirayı geçti. Patatesi yaklaşık yüzde 108,5 ile margarin, yüzde 85,9 ile kuru kayısı, yüzde 83,3 ile buğday unu, yüzde 79,8 ile tavuk eti, yüzde 75,6 ile kahve ve yüzde 71,5 ile patlıcan izledi.
Ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 70,9, nohutta yüzde 67,8, sivri biberde yüzde 63,5, makarnada yüzde 59,6, yumurtada yüzde 53,1, sütte yüzde 51,2, toz şekerde yüzde 49,6, salatalıkta yüzde 38,7 fiyat artışı oldu.
Bu dönemde beyaz peynir fiyatları yüzde 36,6, kuzu eti fiyatları yüzde 29,6 ve pirinç yüzde 15,8 yükseldi.
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