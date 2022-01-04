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Güler Sabancı: 46 iftira videosuyla hedef alındım
Güler Sabancı: 46 iftira videosuyla hedef alındım
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için harekete geçti. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda 'iftira ve... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:03+0300
2022-01-04T12:03+0300
türkiye
sosyal medya
erişim engeli
güler sabancı
iftira
mahkeme
avukat
sabancı holding
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için harekete geçti. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda iftira ve hakarete uğradığını söyleyip erişim engeli talep etti. Güler Sabancı'nın avukatları, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.'Nefret suçu işlendi'Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü iş insanı Güler Sabancı'nın avukatları, İstanbul Adliyesi'ne giderek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu.Dilekçede aralık ayı içerisinde sosyal medyada kişilik haklarını ihlal eden, iftira ve nefret suçlarına giren 46 video ve içeriğin yayınlandığı ifade edildi.Videolara erişim engeli getirildiAvukatlar, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.Hakimlik, hakaret, iftira ve tehdit suçlarını oluşturacak ifadeler nedeniyle videolara erişim engeli getirdi.
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sosyal medya, erişim engeli, güler sabancı, iftira, mahkeme, avukat, sabancı holding

Güler Sabancı: 46 iftira videosuyla hedef alındım

12:03 04.01.2022
© AASabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için harekete geçti. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda 'iftira ve hakarete uğradığını' söyleyip erişim engeli talep etti.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için harekete geçti. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda iftira ve hakarete uğradığını söyleyip erişim engeli talep etti. Güler Sabancı'nın avukatları, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.

'Nefret suçu işlendi'

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü iş insanı Güler Sabancı'nın avukatları, İstanbul Adliyesi'ne giderek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu.
Dilekçede aralık ayı içerisinde sosyal medyada kişilik haklarını ihlal eden, iftira ve nefret suçlarına giren 46 video ve içeriğin yayınlandığı ifade edildi.

Videolara erişim engeli getirildi

Avukatlar, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.
Hakimlik, hakaret, iftira ve tehdit suçlarını oluşturacak ifadeler nedeniyle videolara erişim engeli getirdi.
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