https://tr.sputniknews.com/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html

Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin

Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, koronavirüs salgınına karşı, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T10:38+0300

2022-01-04T10:38+0300

2022-01-04T10:41+0300

koronavirüs

koronavirüs

uzaktan çalışma

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Ortaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar." ifadesini kullandı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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koronavirüs, uzaktan çalışma