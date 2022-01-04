https://tr.sputniknews.com/20220104/harry-potterin-kadin-basrolu-emma-watsondan-filistine-destek-1052376581.html
Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek
Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek
Sinema sanatçısı Emma Watson'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T05:01+0300
2022-01-04T05:01+0300
2022-01-04T05:01+0300
yaşam
israil
filistin
gilad erdan
harry potter
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Harry Potter filmlerindeki başrollerden Hermione Granger karakteriyle ünlenen İngiliz asıllı aktör Emma Watson, Instagram hesabında, 'Bad Activist Collevtive' isimli Filistin destekçisi aktivistlerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma yer verdi.Kadın oyuncu, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görselin altında, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir" sözlerini paylaştı.Watson'ın gönderisi Filistin destekçisi Instagram kullanıcılarından büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi '#FreePalestine', '#PalestineWillBeFree' hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor" diyerek Watson'ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu 'antisemitik' olmakla suçladı.Öte yandan, Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah Greenberg, Danon'un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.Oxford Üniversitesi'nde aldığı eğitimin yanı sıra ABD'deki Brown Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Watson, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/filistin-israil-cumhurbaskani-herzogun-el-halildeki-ibrahim-camisine-girmesini-kinadi-1051238649.html
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Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek
Sinema sanatçısı Emma Watson'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında eleştiri konusu oldu.
Harry Potter filmlerindeki başrollerden Hermione Granger karakteriyle ünlenen İngiliz asıllı aktör Emma Watson, Instagram hesabında, 'Bad Activist Collevtive' isimli Filistin destekçisi aktivistlerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma yer verdi.
Kadın oyuncu, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görselin altında, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir" sözlerini paylaştı.
Watson'ın gönderisi Filistin destekçisi Instagram kullanıcılarından büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi '#FreePalestine', '#PalestineWillBeFree' hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor" diyerek Watson'ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu 'antisemitik' olmakla suçladı.
Öte yandan, Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah Greenberg, Danon'un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.
Oxford Üniversitesi'nde aldığı eğitimin yanı sıra ABD'deki Brown Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Watson, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.