Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220104/harry-potterin-kadin-basrolu-emma-watsondan-filistine-destek-1052376581.html
Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek
Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek
Sinema sanatçısı Emma Watson'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T05:01+0300
2022-01-04T05:01+0300
yaşam
israil
filistin
gilad erdan
harry potter
emma watson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052376554_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_03b370d166ca7a9fd8a2c47a628c6600.jpg
Harry Potter filmlerindeki başrollerden Hermione Granger karakteriyle ünlenen İngiliz asıllı aktör Emma Watson, Instagram hesabında, 'Bad Activist Collevtive' isimli Filistin destekçisi aktivistlerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma yer verdi.Kadın oyuncu, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görselin altında, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir" sözlerini paylaştı.Watson'ın gönderisi Filistin destekçisi Instagram kullanıcılarından büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi '#FreePalestine', '#PalestineWillBeFree' hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor" diyerek Watson'ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu 'antisemitik' olmakla suçladı.Öte yandan, Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah Greenberg, Danon'un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.Oxford Üniversitesi'nde aldığı eğitimin yanı sıra ABD'deki Brown Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Watson, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/filistin-israil-cumhurbaskani-herzogun-el-halildeki-ibrahim-camisine-girmesini-kinadi-1051238649.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052376554_42:0:1109:800_1920x0_80_0_0_97ff641cc1b28cdef0efdc1b4f770de4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, gilad erdan, harry potter, emma watson

Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek

05:01 04.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISEmma Watson
Emma Watson - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
Abone ol
Sinema sanatçısı Emma Watson'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında eleştiri konusu oldu.
Harry Potter filmlerindeki başrollerden Hermione Granger karakteriyle ünlenen İngiliz asıllı aktör Emma Watson, Instagram hesabında, 'Bad Activist Collevtive' isimli Filistin destekçisi aktivistlerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma yer verdi.
Kadın oyuncu, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görselin altında, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir" sözlerini paylaştı.
Watson'ın gönderisi Filistin destekçisi Instagram kullanıcılarından büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi '#FreePalestine', '#PalestineWillBeFree' hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor" diyerek Watson'ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu 'antisemitik' olmakla suçladı.
Öte yandan, Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah Greenberg, Danon'un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.
Oxford Üniversitesi'nde aldığı eğitimin yanı sıra ABD'deki Brown Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Watson, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
DÜNYA
Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı
29 Kasım 2021, 05:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:01Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin'e destek
04:32Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti
04:03Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü
03:41Kanada'da mahkeme, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti
03:16Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi
02:50ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde fırtına nedeniyle yaklaşık 740 bin hanenin elektriği kesildi
02:48DİSK: Eşi benzeri görülmemiş yoksullaşma tehdidi ile karşı karşıyayız
02:35Rus politikacılar beş nükleer gücün ortak açıklamasını değerlendirdi: Yeni yıla iyi başlangıç
02:14Rusya'da yeni yıl tatili sürüyor
02:14Antalya'da 1 yılda 638 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
01:58Rusya: Hama'da keskin nişancı saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
01:50Suudi Arabistan: Hava savunmamız, Taif yönünde uçan bir hava hedefini yok etti
01:33İran Dışişleri: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor
01:32Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı
01:17Eski New York Valisi Cuomo, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümleriyle ilgili suçlanmayacak
01:17Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
01:13KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
00:51İzmir’de hırsızlık kovalamacası: 1 ölü, 2 yaralı
00:43Barcelona'nın dün tanıttığı Ferran Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
00:43Lizbon'da kruvaziyer gemisindeki 3 bin yolcu Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkelerine gönderiliyor