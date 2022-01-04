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Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:15+0300
2022-01-04T12:20+0300
koronavirüs
hindistan
sokağa çıkma yasağı
delhi
karar
salgın
kovid-19
sokağa çıkma kısıtlaması
omicron
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Hindistan Kovid-19'un hızla yayılan varyantı Omciron'a karşı önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin başkenti Yeni Delhi'de son birkaç gün içinde vakalar arttığı için koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Sisodisa ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/basbakan-modinin-twitter-hesabi-calindi-hindistan-resmen-bitcoin-satin-aldi-ve-herkese-dagitiyor-1051693723.html
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hindistan, sokağa çıkma yasağı, delhi, karar, salgın, kovid-19, sokağa çıkma kısıtlaması, omicron

Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

12:15 04.01.2022 (güncellendi: 12:20 04.01.2022)
© REUTERS / Francis MascarenhasHindistan - koronavirüs - Kovid-19
Hindistan - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Francis Mascarenhas
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Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdi.
Hindistan Kovid-19'un hızla yayılan varyantı Omciron'a karşı önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.
Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin başkenti Yeni Delhi'de son birkaç gün içinde vakalar arttığı için koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.
Sisodisa ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtti.
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