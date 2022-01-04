https://tr.sputniknews.com/20220104/hindistan-kovid-19-onlemlerini-sikilastiriyor-baskentte-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-1052385127.html
Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:15+0300
2022-01-04T12:15+0300
2022-01-04T12:20+0300
koronavirüs
hindistan
sokağa çıkma yasağı
delhi
karar
salgın
kovid-19
sokağa çıkma kısıtlaması
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012738_0:72:1800:1085_1920x0_80_0_0_c32265a15666e91a5208b99b61902127.jpg
Hindistan Kovid-19'un hızla yayılan varyantı Omciron'a karşı önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin başkenti Yeni Delhi'de son birkaç gün içinde vakalar arttığı için koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Sisodisa ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/basbakan-modinin-twitter-hesabi-calindi-hindistan-resmen-bitcoin-satin-aldi-ve-herkese-dagitiyor-1051693723.html
hindistan
delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012738_130:0:1671:1156_1920x0_80_0_0_b0ec76177730fd4f40dc6128bbd50938.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, sokağa çıkma yasağı, delhi, karar, salgın, kovid-19, sokağa çıkma kısıtlaması, omicron
Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
12:15 04.01.2022 (güncellendi: 12:20 04.01.2022)
Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdi.
Hindistan Kovid-19'un hızla yayılan varyantı Omciron'a karşı önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.
Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin başkenti Yeni Delhi'de son birkaç gün içinde vakalar arttığı için koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.
Sisodisa ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtti.