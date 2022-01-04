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https://tr.sputniknews.com/20220104/imamoglu-kadikoy-kabatas-vapur-seferlerimiz-basladi-1052400654.html
İmamoğlu: Kadıköy-Kabataş vapur seferlerimiz başladı
İmamoğlu: Kadıköy-Kabataş vapur seferlerimiz başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla seferlerin yeniden başladığını duyurarak... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:18+0300
2022-01-04T19:18+0300
yaşam
kadıköy
kabataş
vapur
ekrem imamoğlu
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İstanbul Boğazı'nda yolculara vapur hizmeti veren İBB Şehir Hatları'nın, bir süredir kapalı olan Kadıköy-Kabataş hattı vapur seferleri yeniden başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, seferlerin başladığını Twitter hesabında paylaştığı bir video ile duyurdu. İmamoğlu, paylaşımına "Kadıköy Kabataş vapur seferlerimiz başladı. İstanbulluları deniz ulaşımını ve entegre ulaşım hatlarını daha çok kullanmaya davet ediyorum." notunu düştü.Seferlerin, Kadıköy kalkış ve varışları ‘Yeni Kadıköy’ iskelesinden yapılacak. Seferler 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.Yeni iskele ve yeni saatlerHafta içi ilk sefer, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden aynı anda saat 07.10'da başlayacak ve son sefer ise Kadıköy'den 20.40 Kabataş'tan ise 21.15'de yapılacak. Cumartesi ve pazar günü farklı tarife uygulanacak. Öte yandan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferler “Eski Kadıköy” iskelesinden yapılacak.Kadıköy Kabataş Vapur seferlerimiz başladı. İstanbulluları deniz ulaşımını ve entegre ulaşım hatlarını daha çok kullanmaya davet ediyorum.undefined
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kadıköy, kabataş, vapur, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Kadıköy-Kabataş vapur seferlerimiz başladı

19:18 04.01.2022
© İHA / İSMAİL COŞKUNİstanbul, koronavirüs, vapur, Galata, Eminönü
İstanbul, koronavirüs, vapur, Galata, Eminönü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© İHA / İSMAİL COŞKUN
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla seferlerin yeniden başladığını duyurarak "İstanbulluları deniz ulaşımını ve entegre ulaşım hatlarını daha çok kullanmaya davet ediyorum" dedi.
İstanbul Boğazı'nda yolculara vapur hizmeti veren İBB Şehir Hatları'nın, bir süredir kapalı olan Kadıköy-Kabataş hattı vapur seferleri yeniden başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, seferlerin başladığını Twitter hesabında paylaştığı bir video ile duyurdu. İmamoğlu, paylaşımına "Kadıköy Kabataş vapur seferlerimiz başladı. İstanbulluları deniz ulaşımını ve entegre ulaşım hatlarını daha çok kullanmaya davet ediyorum." notunu düştü.
Seferlerin, Kadıköy kalkış ve varışları ‘Yeni Kadıköy’ iskelesinden yapılacak. Seferler 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.

Yeni iskele ve yeni saatler

Hafta içi ilk sefer, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden aynı anda saat 07.10'da başlayacak ve son sefer ise Kadıköy'den 20.40 Kabataş'tan ise 21.15'de yapılacak. Cumartesi ve pazar günü farklı tarife uygulanacak. Öte yandan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferler “Eski Kadıköy” iskelesinden yapılacak.
Kadıköy Kabataş Vapur seferlerimiz başladı. İstanbulluları deniz ulaşımını ve entegre ulaşım hatlarını daha çok kullanmaya davet ediyorum.
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