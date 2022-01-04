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https://tr.sputniknews.com/20220104/ingilterede-gunluk-vaka-rekoru-1052403463.html
İngiltere'de günlük vaka rekoru
İngiltere'de günlük vaka rekoru
İngiltere'de günlük korona virüsü vakaları rekor seviyeye çıktı. Son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edildi. Ancak Kovid-19 vakalarının günde 200 bini... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T21:07+0300
2022-01-04T21:13+0300
türkiye
ingiltere
boris johnson
koronavirüs
kovid-19
omicron
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İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti.Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.Ülkede 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemler sıkılaştırılmıyorÖte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının ilk kez 200 bini geçmesine rağmen yoğun bakımdaki hasta sayılarında büyük bir artış görülmemesi nedeniyle yeni kısıtlamaya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.Johnson, yeni yılın ilk basın toplantısında aşı programı sayesinde ülkenin önceki dalgalardan farklı bir konumda olduğunu kaydetti.Uygulamada olan "Plan B" önlemleriyle devam ederek Omicron dalgasını aşma şansları olduğunu savunan Johnson, buna gerekçe olarak hastaneye kaldırılma ve yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyma oranlarının diğer varyantlara göre daha az olmasını gösterdi."Virüsle yaşamanın bir yolunun bulunabileceğini" söyleyen İngiliz Başbakan, ancak gelecek haftaların "zorlu olacağı" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayacağı" uyarısında bulundu.Başbakan Johnson, kritik görevlerde bulunan 100 bin kişiden 10 Ocak'tan itibaren her gün bir hızlı Kovid-19 testi yapmalarının isteneceğini de açıkladı.Halka aşı olma çağrısında bulunan Johnson, yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının hatırlatıcı doz veya hiç aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade etti.Plan B, toplu ulaşım ve kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve gece kulüpleri gibi bazı yerlere girişte aşı pasaportu kullanılması önlemlerini içeriyor.
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ingiltere, boris johnson, koronavirüs, kovid-19, omicron

İngiltere'de günlük vaka rekoru

21:07 04.01.2022 (güncellendi: 21:13 04.01.2022)
© REUTERS / Kevin Coombsİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Kevin Coombs
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İngiltere'de günlük korona virüsü vakaları rekor seviyeye çıktı. Son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edildi. Ancak Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmama kararı alındı.
İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.
Ülkede 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.
İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemler sıkılaştırılmıyor

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının ilk kez 200 bini geçmesine rağmen yoğun bakımdaki hasta sayılarında büyük bir artış görülmemesi nedeniyle yeni kısıtlamaya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.
Johnson, yeni yılın ilk basın toplantısında aşı programı sayesinde ülkenin önceki dalgalardan farklı bir konumda olduğunu kaydetti.
Uygulamada olan "Plan B" önlemleriyle devam ederek Omicron dalgasını aşma şansları olduğunu savunan Johnson, buna gerekçe olarak hastaneye kaldırılma ve yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyma oranlarının diğer varyantlara göre daha az olmasını gösterdi.
"Virüsle yaşamanın bir yolunun bulunabileceğini" söyleyen İngiliz Başbakan, ancak gelecek haftaların "zorlu olacağı" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayacağı" uyarısında bulundu.
Başbakan Johnson, kritik görevlerde bulunan 100 bin kişiden 10 Ocak'tan itibaren her gün bir hızlı Kovid-19 testi yapmalarının isteneceğini de açıkladı.
Halka aşı olma çağrısında bulunan Johnson, yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının hatırlatıcı doz veya hiç aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade etti.
Plan B, toplu ulaşım ve kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve gece kulüpleri gibi bazı yerlere girişte aşı pasaportu kullanılması önlemlerini içeriyor.
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