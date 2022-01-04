https://tr.sputniknews.com/20220104/irandan-abdye-cagri-trump-yargilanmazsa-intikam-alacagiz-1052380509.html

İran'dan ABD'ye çağrı: Trump yargılanmazsa intikam alacağız

İran'dan ABD'ye çağrı: Trump yargılanmazsa intikam alacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi, General Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ikinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Trump'ın cinayetten... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T10:38+0300

2022-01-04T10:38+0300

2022-01-04T10:44+0300

dünya

abd

iran

donald trump

kasım süleymani

ibrahim reisi

intikam

çağrı

süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma etkinlikleri devam ederken İran'dan bir çağrı geldi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Donald Trump ve (eski dışişleri bakanı Mike) Pompeo, General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek suçundan adil bir mahkemede yargılanmazsa Müslümanlar şehidimizin intikamını alacaktır" dedi.Reisi, "Saldırgan, katil ve asıl suçlu olan o zamanki ABD Başkanı, İslam'ın 'kısasa kısas' yasasına göre yargılanmalı ve Allah'ın hükmü ona karşı uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.İran'ın İslami yasalarına göre, kurbanın ailesi uzlaşma yoluyla 'kan parası' almayı kabul etmedikçe hüküm giymiş bir katil idam edilebilir.İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, devlet televizyonuna verdiği demeçte, İranlı yargı yetkililerinin, davada 74'ü ABD vatandaşı da dahil olmak üzere 127 şüpheliyi belirledikten sonra 9 ülkedeki yetkililerle iletişime geçtiğini söyledi. Montazeri, "Suçlu eski başkan listenin başında” diye ekledi.Pazar günü İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta BM'nin ABD ve İsrail'den hesap sormasını istedi.Suikasttan günler sonra ABD, Birleşmiş Milletler'e 'cinayetin meşru müdafaa olduğunu' söylemişti. Dönemin ABD Başsavcısı William Barr, Trump'ın açıkça Süleymani'yi öldürme yetkisine sahip olduğunu ve generalin 'meşru bir askeri hedef' olduğunu ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/jerusalem-postun-web-sitesi-suleymani-suikastinin-yil-donumunde-hacklendi-1052344883.html

https://tr.sputniknews.com/20220103/abd-saldirisinda-oldurulen-suleymani-icin-iranda-anma-etkinligi-duzenlendi-1052365111.html

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abd, iran, donald trump, kasım süleymani, ibrahim reisi, intikam, çağrı, süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi