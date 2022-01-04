https://tr.sputniknews.com/20220104/isidin-musul-emirinin-cocuklari-sanliurfada-yakalandi-1052402627.html

IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak’ın Musul kentinin ‘eski emiri’nin çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T20:42+0300

2022-01-04T20:42+0300

2022-01-04T20:42+0300

türkiye

irak

işid

musul

ordu

şanlıurfa

emir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052402601_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_ecac41197febb45ed0be9de7c74dbbbf.jpg

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün eski ‘Musul emiri’nin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.

türkiye

irak

musul

ordu

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, işid, musul, ordu, şanlıurfa, emir