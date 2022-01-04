IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün eski ‘Musul emiri’nin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak’ın Musul kentinin ‘eski emiri’nin çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün eski ‘Musul emiri’nin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.