Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220104/isidin-musul-emirinin-cocuklari-sanliurfada-yakalandi-1052402627.html
IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı
IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı
Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak’ın Musul kentinin ‘eski emiri’nin çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T20:42+0300
2022-01-04T20:42+0300
türkiye
irak
işid
musul
ordu
şanlıurfa
emir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052402601_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_ecac41197febb45ed0be9de7c74dbbbf.jpg
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün eski ‘Musul emiri’nin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.
türkiye
irak
musul
ordu
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052402601_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_d57554f2bd37f8783475e978b84d707d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, işid, musul, ordu, şanlıurfa, emir

IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

20:42 04.01.2022
© DHAIŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı
IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
Abone ol
Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak’ın Musul kentinin ‘eski emiri’nin çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün eski ‘Musul emiri’nin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:43Nagehan Alçı-Ümit Özdağ atışması: Dönsün kocasına baksın
21:33Sosyal güvenlik uzmanı Erdursun: En düşük emekli maaşı alacakların sayısı 2 milyonun üzerine çıktı
21:30Rusya'da günlük vaka sayısı, yaklaşık 7 ay sonra ilk kez 16 binin altında
21:18Almanya, Omicron varyantında karantina süresini kısaltmayı planlıyor
21:15Hemşire Batuhan Yiğit'ten 5 gündür haber alınamıyor
21:07İngiltere'de günlük vaka rekoru
21:01ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı
20:59Kalın: Dönemsel kriz ve gerilimleri geride bırakıp yeni normalleşme adımları atmayı önemsiyoruz
20:56CHP’nin ’20 Aralık araştırılsın’ önergesi reddedildi
20:49Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız
20:42IŞİD'in 'Musul emiri'nin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı
20:37Almanya'da Türk işletmeciye ait büfe kundaklandı
20:28BAT ve J.T.I'da sigaraya yapılacak zammın detayları belli oldu
20:27Sosyal medyadan kadınları tehdit eden iki göçmen sınır dışı edilecek
20:13Türkiye Özel Okullar Derneği: Özel okul ücretleri, TÜİK oranları dikkate alınarak düzenlenecektir
20:04Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'ye sunuldu
19:56Uludağ yılbaşında 85 bin 667 turisti ağırladı
19:46Dükkanına kilit vuran tekel bayii sahibi: Firmalar zam listesi göndermiyor
19:44Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir
19:39Fransa'nın ünlü televizyon yıldızı ikizleri 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti