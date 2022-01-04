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https://tr.sputniknews.com/20220104/israilde-askeri-helikopter-dustu-1052372264.html
İsrail’de askeri helikopter düştü
İsrail’de askeri helikopter düştü
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T00:07+0300
2022-01-04T00:07+0300
2022-01-04T00:08+0300
dünya
israil
kaza
helikopter
hayfa
eurocopter panther
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İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü açıklandı.Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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israil, kaza, helikopter, hayfa, eurocopter panther
İsrail’de askeri helikopter düştü 00:07 04.01.2022 (güncellendi: 00:08 04.01.2022)
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.
İsrail’in kuzeyinde yer alan
Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü açıklandı.
Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.
Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.