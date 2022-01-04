https://tr.sputniknews.com/20220104/israilde-askeri-helikopter-dustu-1052372264.html

İsrail’de askeri helikopter düştü

İsrail’de askeri helikopter düştü

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

israil

kaza

helikopter

hayfa

eurocopter panther

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İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü açıklandı.Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

israil

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israil, kaza, helikopter, hayfa, eurocopter panther