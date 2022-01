https://tr.sputniknews.com/20220104/istanbul-veteriner-hekimler-odasi-yasakli-irklarin-kayit-suresi-en-az-6-ay-uzatilmali-1052385442.html

İstanbul Veteriner Hekimler Odası: Yasaklı ırkların kayıt süresi en az 6 ay uzatılmalı

İstanbul Veteriner Hekimler Odası: Yasaklı ırkların kayıt süresi en az 6 ay uzatılmalı

Yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınmasına ilişkin İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arslan, sürenin en az 6 ay uzatılması... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T12:21+0300

2022-01-04T12:21+0300

2022-01-04T12:21+0300

köpek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052385124_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_43d9fd40a1d3865be776a3bb25ea5478.jpg

Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi yasaklı olarak kabul edilen köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi.Yeni genelgeyi değerlendiren İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, sürenin oldukça kısaldığını hatırlatarak, “14 Ocak’a kadar hala kayıt altına alınmayan ırklar, ilk tespit edildiğinde sahiplerine 11 bin lira para cezası uygulanacak. İkinci kez uyarılma olmayacak ve 30 bin lira para cezası uygulanacak, köpeklere el konularak barınaklara teslim edilecek” ifadelerini kullandı.‘Barınakların kapasitesi yeterli değil’Prof. Dr. Arslan, barınakların kapasitesinin belli bir sayıda olduğuna vurgu yaparak, “Bugün birçok belediyenin, İstanbul’u örnek verirsek birçok ilçenin barınağı, bakım evi yok. Olanlar da yetersiz. Olanlar, mevcut çalışmaların yürütülmesi için alınan hayvanlarla dolu. Alınacak hayvanların konulacağı bir kapasite İstanbul’da bulunamamakta ve şu an bununla ilgili sorun yaşanıyor” diye konuştu.‘Sokaklarda pitbull benzeri ırkların sayısı artacak’Prof. Dr. Arslan, ceza ödemekten kaygılananların, kayıt için maddi yük altına girmek istemeyenlerin köpeklerini sokaklara ve ormanlara bırakmaya başladığını dile getirdi:‘Minimum bin 200 lira masraf ediliyor’Bazı hayvan sahiplerinin bu ırkların satışını yaptığı için kayıt altına almak istemediğini hatırlatan Prof. Dr. Arslan, “Kayıt altına aldıklarında kısırlaştırma belgesini de vermek gerekiyor. Hem kısırlaştırmak hem de kimliklendirmek için bir ücret ödeniyor. Kısırlaştırma ile beraber ortalama alt taban bin 200 bin 300 lira arasında değişiyor. Bu da bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Valiliğin ve ilgili bakanlıkların bu konuda mutlaka bir yol bulması gerektiğini hemen ortaya çıkan bu genelgenin bu kadar kısa süre içinde uygulanmasının mümkün olmadığını söylüyorum” diye konuştu.‘Hayvanların kısırlaştırılması için maddi destek verilebilir'Kayıt için belirlenen sürenin uzatılması gerektiğine dikkat çeken Arslan, “14 Ocak’a kadar belirlenen sürenin en az 6 ay uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerin bu konuda merkezi düzeyde biraz müdahil olması gerekir. İlgili bakanlıklarca şu an kısırlaştırılamayan hayvanların kısırlaştırılması için maddi destek verilebilir” dedi.‘Bundan sonra daha fazla ısırma vakaları görebiliriz’Prof. Dr. Arslan, yasaklı ırk olarak geçen hayvanlar için insanların var olan kaygısının artacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kayıt işlemleriyle ilgili yoğunluğun söz konusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arslan, vatandaşların saldırgan bulduğu her hayvan için belediyeleri aramasının işleri zora soktuğunu da belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211230/haytap-baskani-senpolat-saldirgan-kopegin-sahibi-cinayet-sucundan-yargilanmali-1052269905.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek