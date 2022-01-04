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https://tr.sputniknews.com/20220104/istanbulda-helikopter-destekli-uyusturucu-operasyonu-1052378449.html
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T07:51+0300
2022-01-04T07:51+0300
türkiye
istanbul
operasyon
gözaltı
uyuşturucu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı. Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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istanbul, operasyon, gözaltı, uyuşturucu

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

07:51 04.01.2022
© DHAuyuşturucu - operasyon
uyuşturucu - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı.
Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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