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İtalya yeni cumhurbaşkanı için seçime gidiyor
İtalya yeni cumhurbaşkanı için seçime gidiyor
İtalyan parlamentosu, ülkede devam eden siyasi krizin gölgesinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta toplanacak. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T13:52+0300
2022-01-04T14:01+0300
dünya
italya
silvio berlusconi
mario draghi
seçim
parlamento
seçimler
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İtalyan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta oylama yapacak.İtalya'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi, koronavirüs enfeksiyon dalgasını kontrol altına almaya çalışan Başbakan Mario Draghi hükümetinin geleceğini etkileyebilir.Başbakan Draghi, 11 aylık hükümete son vererek ve yeni bir başbakan seçme ya da yeni seçimleri planlanandan bir yıl erken yapma seçeneğiyle cumhurbaşkanı olmak istediğini açıkça belirtti. Ancak, 74 yaşındaki eski Avrupa Merkez Bankası başkanının seçilme garantisi yok. İtalya'nın merkez sağ partilerinin ilk tercihinin, 85 yaşındaki dört kez başbakan olan Silvio Berlusconi olduğu belirtiliyor.
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italya, silvio berlusconi, mario draghi, seçim, parlamento, seçimler

İtalya yeni cumhurbaşkanı için seçime gidiyor

13:52 04.01.2022 (güncellendi: 14:01 04.01.2022)
© AFP 2021 / Alberto Pizzoliİtalya Parlamentosu
İtalya Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
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İtalyan parlamentosu, ülkede devam eden siyasi krizin gölgesinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta toplanacak.
İtalyan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta oylama yapacak.
İtalya'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi, koronavirüs enfeksiyon dalgasını kontrol altına almaya çalışan Başbakan Mario Draghi hükümetinin geleceğini etkileyebilir.
Başbakan Draghi, 11 aylık hükümete son vererek ve yeni bir başbakan seçme ya da yeni seçimleri planlanandan bir yıl erken yapma seçeneğiyle cumhurbaşkanı olmak istediğini açıkça belirtti.
Ancak, 74 yaşındaki eski Avrupa Merkez Bankası başkanının seçilme garantisi yok. İtalya'nın merkez sağ partilerinin ilk tercihinin, 85 yaşındaki dört kez başbakan olan Silvio Berlusconi olduğu belirtiliyor.
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