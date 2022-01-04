https://tr.sputniknews.com/20220104/italya-yeni-cumhurbaskani-icin-secime-gidiyor-1052389274.html

İtalya yeni cumhurbaşkanı için seçime gidiyor

İtalya yeni cumhurbaşkanı için seçime gidiyor

İtalyan parlamentosu, ülkede devam eden siyasi krizin gölgesinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta toplanacak. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:52+0300

2022-01-04T13:52+0300

2022-01-04T14:01+0300

dünya

italya

silvio berlusconi

mario draghi

seçim

parlamento

seçimler

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İtalyan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta oylama yapacak.İtalya'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi, koronavirüs enfeksiyon dalgasını kontrol altına almaya çalışan Başbakan Mario Draghi hükümetinin geleceğini etkileyebilir.Başbakan Draghi, 11 aylık hükümete son vererek ve yeni bir başbakan seçme ya da yeni seçimleri planlanandan bir yıl erken yapma seçeneğiyle cumhurbaşkanı olmak istediğini açıkça belirtti. Ancak, 74 yaşındaki eski Avrupa Merkez Bankası başkanının seçilme garantisi yok. İtalya'nın merkez sağ partilerinin ilk tercihinin, 85 yaşındaki dört kez başbakan olan Silvio Berlusconi olduğu belirtiliyor.

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italya, silvio berlusconi, mario draghi, seçim, parlamento, seçimler