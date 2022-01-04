https://tr.sputniknews.com/20220104/izmirde-hirsizlik-kovalamacasi-1-olu-2-yarali-1052373399.html

İzmir’de hırsızlık kovalamacası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de hırsızlık kovalamacası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, bir iş yeri sahibinin motosikleti çalındı. İş yeri sahibi ve çalışanı, hırsızın peşine düştü. Hırsızlık zanlısı ile yaşanan... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

buca

kovalamaca

hırsızlık

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İzmir’in Buca ilçesinde, bir işletmeye ait motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi Fatih Y. otomobille, kurye olarak çalışan Hamdullah Kılınç da motosikletle, çalınan motosikletteki hırsızlık zanlısı M.B’yi kovalamaya başladı.Yaşanan arbedede kurye Kılınç bıçakla yaralandı. M.B. ise motosikletle kaçmaya devam etti. Fatih Y., takip ettiği motosiklete otomobiliyle çarptı. Fatih Y. otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı. Savrulan motosikletin çarptığı bir evin duvarı da yıkıldı.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan M.B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.'Evin tuğlaları üzerimize düştü'Olayda evinin duvarı yıkılan İrfan Onat Takak da, odada 5 yaşındaki oğluyla bulunduğu sırada patlama sesine benzer bir ses duyduğunu, ardından tuğlalarının üzerine düştüğünü anlattı.Dışarı çıktığında devrilen bir araba ve motosiklet gördüğünü söyleyen Takak, otomobilin içinden bir kişinin çıkarak uzaklaştığını ifade etti.

türkiye

izmir

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izmir, buca, kovalamaca, hırsızlık