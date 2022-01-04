Kaçan aslanı kucağında eve taşıdı

Kuveyt’te yayın yapan el Vatan gazetesi, El Sabahiye’de evden kaçan bir aslanın bölgede paniğe yol açtığını aktardı.Aslanın yakalanmadan önceki görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda, “Yılbaşı ve Sabahiye sokaklarında normalde kaybolan kedi ve köpekler görülür. Ancak bu sefer yolda başıboş bir aslan var ve sahibi aranıyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre aslanın bir kadına ait olduğunun belirlenmesinin ardından kadının babası, aslanı bulanlarla çevre polisinin yardımıyla iletişime geçti.Ardından aslanı almaya giden kadının aslanı kucağında taşıması görüntülendi. Aslanın kadının kucağında serbest kalmak için çırpınması da gözlerden kaçmadı.
Sosyal medyada yayımlanan bir video, Kuveyt'te bir kadının evden kaçan aslanı kontrol etme başarısını gösterdi. Görüntülerde kadının aslanı kucağında taşıyarak eve götürdüğü görülüyor.
Kuveyt’te yayın yapan el Vatan gazetesi, El Sabahiye’de evden kaçan bir aslanın bölgede paniğe yol açtığını aktardı.
Aslanın yakalanmadan önceki görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda, “Yılbaşı ve Sabahiye sokaklarında normalde kaybolan kedi ve köpekler görülür. Ancak bu sefer yolda başıboş bir aslan var ve sahibi aranıyor” ifadelerine yer verildi.