https://tr.sputniknews.com/20220104/kadikoyde-rehine-krizi-kocasini-bicakladi-kizini-rehin-aldi-1052383782.html

Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı

Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı

Kadıköy’de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Cinnet getiren kadın, polis... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T11:48+0300

2022-01-04T11:48+0300

2022-01-04T11:48+0300

türkiye

istanbul

polis

kadın

rehine

cinnet

emniyet

bıçaklama

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İstanbul Kadıköy’de, eşiyle tartışan bir kadın sinir krizi geçirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Cinnet geçiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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istanbul, polis, kadın, rehine, cinnet, emniyet, bıçaklama