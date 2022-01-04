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Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı
Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı
Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T08:33+0300
2022-01-04T08:33+0300
türkiye
gözaltı
kadın
hakaret
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Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk vatandaşı ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınlarına hakaretler etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler büyüdü.Görüntüleri izleyen polis ekipleri harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.Görüntülerde konuştukları kişiye kadınlara yönelik hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de söylüyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler küfürlü konuşmasını sürdürüyor.
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gözaltı, kadın, hakaret

Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı

08:33 04.01.2022
© DHAKadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı
Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.
Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk vatandaşı ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınlarına hakaretler etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler büyüdü.
Görüntüleri izleyen polis ekipleri harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.
Görüntülerde konuştukları kişiye kadınlara yönelik hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de söylüyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler küfürlü konuşmasını sürdürüyor.
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