https://tr.sputniknews.com/20220104/kadinlara-hakaret-ve-kufur-eden-iki-suriyeli-gozaltina-alindi-1052378789.html

Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı

Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli gözaltına alındı

Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T08:33+0300

2022-01-04T08:33+0300

2022-01-04T08:33+0300

türkiye

gözaltı

kadın

hakaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052378764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ee0fce4153d2b04e9df12c131f1fb40.png

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk vatandaşı ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınlarına hakaretler etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler büyüdü.Görüntüleri izleyen polis ekipleri harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.Görüntülerde konuştukları kişiye kadınlara yönelik hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de söylüyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler küfürlü konuşmasını sürdürüyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gözaltı, kadın, hakaret