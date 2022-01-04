https://tr.sputniknews.com/20220104/kanadada-mahkeme-ukrayna-ucagini-dusuren-irani-107-milyon-dolar-tazminata-mahkum-etti-1052376091.html
Kanada'da mahkeme, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti
Kanada'da mahkeme, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti
Kanada'nın Ontario eyaletinde görülen davada, mahkeme, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T03:41+0300
2022-01-04T03:41+0300
2022-01-04T03:41+0300
dünya
iran
kanada
tazminat
dava
ukrayna havayolları
uçak düşürme
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İran'ın 8 Ocak 2020’de düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait 'Boeing 737' tipi ve '752' sefer sayılı yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşının 6'sının yakınlarının açtığı davada karar açıklandı.Buna göre, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'nden Yargıç Edward Belobaba, 6 kurbanın varisleri tarafından paylaşılmak üzere 100 milyon dolarlık cezai tazminat ödenmesine hükmetti.Yargıç Belobaba, kararında, aile üyelerine rehberlik, bakım ve arkadaşlık kaybı için 1 milyon dolar ile acı ve ıstırap için de 6 milyon dolar manevi tazminat ödenmesine karar verdi.İran’ın yurt dışındaki mal varlıklarına el konulacakDavayı açan Shahin Moghaddam, Mehrzad Zarei, Ali Gorji ile diğer 3 kişinin avukatı Mark Arnold, CBC’ye yaptığı açıklamada, tazminat rakamlarının tahsili için gerekeni yapacaklarını söyledi.Arnold, ekibinin Kanada ve yurt dışındaki İran varlıklarına el koyacağını, İran'ın başka ülkelerde petrol tankerleri olduğunu ve ailelerin alacağını tahsil etmek için 'hukuk mücadelesine devam edeceklerini' ifade etti.Arnold, "Biz bireysel mücadelemizi veriyoruz ancak Kanada hükümeti bu konuda yapması gerekeni yapmıyor. Başbakan Trudeau'yu, mağdur ailelerin mücadelesine yardımcı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20201230/iran-ukrayna-yolcu-ucaginda-hayatini-kaybedenler-icin-150-bin-dolar-odeyecek-1043488639.html
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iran, kanada, tazminat, dava, ukrayna havayolları, uçak düşürme
Kanada'da mahkeme, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti
Kanada'nın Ontario eyaletinde görülen davada, mahkeme, Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti.
İran'ın 8 Ocak 2020’de düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait 'Boeing 737' tipi ve '752' sefer sayılı yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşının 6'sının yakınlarının açtığı davada karar açıklandı.
Buna göre, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'nden Yargıç Edward Belobaba, 6 kurbanın varisleri tarafından paylaşılmak üzere 100 milyon dolarlık cezai tazminat ödenmesine hükmetti.
Yargıç Belobaba, kararında, aile üyelerine rehberlik, bakım ve arkadaşlık kaybı için 1 milyon dolar ile acı ve ıstırap için de 6 milyon dolar manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
İran’ın yurt dışındaki mal varlıklarına el konulacak
Davayı açan Shahin Moghaddam, Mehrzad Zarei, Ali Gorji ile diğer 3 kişinin avukatı Mark Arnold, CBC’ye yaptığı açıklamada, tazminat rakamlarının tahsili için gerekeni yapacaklarını söyledi.
Arnold, ekibinin Kanada ve yurt dışındaki İran varlıklarına el koyacağını, İran'ın başka ülkelerde petrol tankerleri olduğunu ve ailelerin alacağını tahsil etmek için 'hukuk mücadelesine devam edeceklerini' ifade etti.
Arnold, "Biz bireysel mücadelemizi veriyoruz ancak Kanada hükümeti bu konuda yapması gerekeni yapmıyor. Başbakan Trudeau'yu, mağdur ailelerin mücadelesine yardımcı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.