https://tr.sputniknews.com/20220104/karadenizbirlik-yag-fiyatlarindaki-artisin-sebebi-turkiyenin-kendi-aycicegini-uretemiyor-olmasi-1052386623.html

KARADENİZBİRLİK: Yağ fiyatlarındaki artışın sebebi Türkiye'nin kendi ayçiçeğini üretemiyor olması

KARADENİZBİRLİK: Yağ fiyatlarındaki artışın sebebi Türkiye'nin kendi ayçiçeğini üretemiyor olması

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan, "Fiyatların son zamanlarda önemli şekilde artışının sebeplerinden biri, Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan ayçiçeğini... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T12:51+0300

2022-01-04T12:51+0300

2022-01-04T12:59+0300

ayçiçek yağı

ekonomi

ithalat

döviz

iklim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052386593_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8448e73ff8d66a2be85010531cbd66bf.jpg

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, KARADENİZBİRLİK olarak yılda ortalama 30 bin ton ayçiçeği yağı üretimi yaptıklarını söyledi.Son yıllarda üretimlerinin iklimsel şartlar ve salgın nedeniyle farklılaştığını dile getiren Erarslan, 2019 yılında 50 bin ton, 2020 yılında 20 bin ton, bu yıl ise yaklaşık 28 bin ton ayçiçeği yağı ürettiklerini anlattı.‘İhtiyacın yarısından fazlası ithal ediliyor’İhtiyaçları olan ayçiçeğinin bir kısmını yurt dışından temin etmek zorunda kaldıklarını anlatan Erarslan, "Fiyatların son zamanlarda önemli şekilde artışının sebeplerinden biri, Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan ayçiçeğini üretemiyor olması. İhtiyacın yarısından fazlası ithal ediliyor. Önemli dövizler ödeniyor" ifadesini kullandı.‘Yüzde 100 yerli yapabilirsek fiyat dalgalanmalarının önüne geçebiliriz’Üretimde sulama başta olmak üzere yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Erarslan, şöyle devam etti:‘Ayçiçeği üretiminde sulama sistemlerinin tamamlanması lazım’Eraslan, üretim aşamasında iklimsel şartların önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Samsun ve çevresinin ihtiyaç duyduğu yağışı alamadığını belirten Erarslan, "Yağış böyle az giderse üretim düşecektir. Üretimin düşmesi de önümüzdeki dönem ithalata daha fazla ihtiyaç duymamız anlamına geliyor. Kendi ihtiyaç duyduğumuz üretim seviyesine çıkabilmek için hem üretici birliklerinin hem de devletimizin gerekli teşviklere destekleri sağlaması gerekir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211227/migrostan-fiyat-indirimi-aciklamasi-5-litrelik-aycicek-yagi-109-tlye-dusmus-olarak-satiliyor-1052152248.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayçiçek yağı, ithalat, döviz, iklim