https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-lideri-tokayev-almati-kentinde-ve-mangistav-eyaletinde-olauanustu-hal-ilan-etti-1052407709.html
Kazakistan lideri Tokayev, Almatı kentinde ve Mangıstav eyaletinde olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan lideri Tokayev, Almatı kentinde ve Mangıstav eyaletinde olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protesto gösterilerinin yapıldığı ülkenin en büyük kenti Almatı ile Mangıstav eyaletinde olağanüstü hal ilan... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T23:45+0300
2022-01-04T23:45+0300
2022-01-05T00:19+0300
kazakistan
olağanüstü hal
dünya
protesto
almatı
kasım cömert tokayev
mangıstav
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Kazakistan'da protesto gösterilerinin gerçekleştirildiği Almatı kenti ve Mangıstav bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın 19 Ocak'a kadar süreceği ifade edildi.Açıklamada, "Gerilimin artması bağlamında kamu güvenliğini, meşruluğu ve düzeni yeniden sağlamak, vatandaşların hak ve özgürlüklerini muhafaza amacıyla Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Mangıstav eyaletinde ve Almatı kentinde 5 Ocak 2022 saat 01.30'dan 19 Ocak 2022 saat 00.00'a kadar olağanüstü halin uygulanmasıyla ilgili kararı imzaladı" denildi.Dün ülkenin batısındaki Mangıstav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı.Sonrasında Almatı kentinde de devam eden gösterilerde polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Sosyal medyada paylaşılan videolara göre göstericiler, polise karşı molotof kokteylleri kullandı.Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, ülke vatandaşlarına sağduyulu olma, iç ve dış provokasyonlara uymama çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-lideri-tokayevden-gostericilere-dis-provokasyonlara-uymama-cagrisi-1052405074.html
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Kazakistan lideri Tokayev, Almatı kentinde ve Mangıstav eyaletinde olağanüstü hal ilan etti
23:45 04.01.2022 (güncellendi: 00:19 05.01.2022)
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protesto gösterilerinin yapıldığı ülkenin en büyük kenti Almatı ile Mangıstav eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.
Kazakistan'da protesto gösterilerinin gerçekleştirildiği Almatı kenti ve Mangıstav bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın 19 Ocak'a kadar süreceği ifade edildi.
Açıklamada, "Gerilimin artması bağlamında kamu güvenliğini, meşruluğu ve düzeni yeniden sağlamak, vatandaşların hak ve özgürlüklerini muhafaza amacıyla Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Mangıstav eyaletinde ve Almatı kentinde 5 Ocak 2022 saat 01.30'dan 19 Ocak 2022 saat 00.00'a kadar olağanüstü halin uygulanmasıyla ilgili kararı imzaladı" denildi.
Sonrasında Almatı kentinde de devam eden gösterilerde polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Sosyal medyada paylaşılan videolara göre göstericiler, polise karşı molotof kokteylleri kullandı.
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, ülke vatandaşlarına sağduyulu olma, iç ve dış provokasyonlara uymama çağrısında bulunmuştu.