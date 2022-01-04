DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Kazakistan'da protestolar şiddetlendi, Devlet Başkanı Tokayev itidal çağrısı yaptı
22:09 04.01.2022 (güncellendi: 23:01 04.01.2022)
© SputnikKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
© Sputnik
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki izinsiz gösterilerle ilgili olarak ulusa seslendi. Tokayev, göstericilere itidal çağrısında bulunurken, ülkenin Almatı kentinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, ülke vatandaşlarına sağduyulu olma, iç ve dış provokasyonlara uymama çağrısında bulundu.
Hükümetin istifa etmeyeceğini belirten Tokayev, hükümet ve vatandaşların karşılıklı güven elde etmesi ve diyalog başlatması gerektiğini kaydetti.
Tokayev, söz konusunun Kazakistanlıların refahı ve ülkenin modern dünyadaki yeri olduğunu da sözlerine ekledi.
Bugün ülkenin batısındaki Mangistav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı.
Almatı'da polis ve göstericiler arasında çatışma
Öte yandan protestolar ülkenin Almatı kentinde de sürerken, güvenlik görevlileri belediye binası önünde barikat oluşturdu.
Bununla beraber polis güçleri, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Flashbang grenades are being fired in Almaty pic.twitter.com/ALBN2Tro2H— RT (@RT_com) January 4, 2022
Protestocular, 'hükümetin istifasını' talep etti. Olay yerinden bildiren Sputnik muhabiri, Almatı'nın merkez meydanının, nefes almayı zorlaştıran etkin bir sisle kaplı olduğunu aktardı.
Almaty protesters clash with police pic.twitter.com/utzaYVykrv— RT (@RT_com) January 4, 2022
Meydanda yaklaşık 1000 kişinin toplandığı belirtildi.
Kazakistan'ın Almatı kentinde doğalgaz sonrası sokağa çıkan göstericiler, 'hükümetin istifasını' talep etti https://t.co/gcfPfDrNaG pic.twitter.com/BarNar4KeM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 4, 2022
Göstericiler, bir polis aracını ateşe verdi.
Police car set on fire in Kazakhstan's Almaty pic.twitter.com/o9wV5T0kEB— RT (@RT_com) January 4, 2022