https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-lideri-tokayevden-gostericilere-dis-provokasyonlara-uymama-cagrisi-1052405074.html

Kazakistan'da protestolar şiddetlendi, Devlet Başkanı Tokayev itidal çağrısı yaptı

Kazakistan'da protestolar şiddetlendi, Devlet Başkanı Tokayev itidal çağrısı yaptı

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki izinsiz gösterilerle ilgili olarak ulusa seslendi. Tokayev, göstericilere itidal çağrısında bulunurken, ülkenin... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:09+0300

2022-01-04T22:09+0300

2022-01-04T23:01+0300

dünya

kazakistan

protesto

zam

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

kasım cömert tokayev

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, ülke vatandaşlarına sağduyulu olma, iç ve dış provokasyonlara uymama çağrısında bulundu.Hükümetin istifa etmeyeceğini belirten Tokayev, hükümet ve vatandaşların karşılıklı güven elde etmesi ve diyalog başlatması gerektiğini kaydetti.Tokayev, söz konusunun Kazakistanlıların refahı ve ülkenin modern dünyadaki yeri olduğunu da sözlerine ekledi.Bugün ülkenin batısındaki Mangistav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı.Almatı'da polis ve göstericiler arasında çatışmaÖte yandan protestolar ülkenin Almatı kentinde de sürerken, güvenlik görevlileri belediye binası önünde barikat oluşturdu.Bununla beraber polis güçleri, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Protestocular, 'hükümetin istifasını' talep etti. Olay yerinden bildiren Sputnik muhabiri, Almatı'nın merkez meydanının, nefes almayı zorlaştıran etkin bir sisle kaplı olduğunu aktardı.Meydanda yaklaşık 1000 kişinin toplandığı belirtildi.Göstericiler, bir polis aracını ateşe verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-hukumeti-protestolarin-ardindan-lng-fiyatlarini-dusurme-karari-aldi-1052404912.html

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kazakistan, protesto, zam, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), kasım cömert tokayev