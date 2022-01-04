DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Kazakistan'da LNG fiyatlarındaki artış nedeniyle protestolar düzenleniyor
© AAKazakistan bayrağı
© AA
Kazakistan'ın batısındaki Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıktı. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoculara diyalog çağrısı yaptı.
Mangistav bölgesinin Janaözen ve Aktau kentindeki sakinler, pazar günü LNG fiyatlarının düşürülmesi talebiyle kent merkezlerindeki meydanlarda toplandı.
Protestocular, yeni zamlarla birlikte 120 tenge (0.27 dolar) seviyesine çıkan LNG fiyatlarının 60 tengeye düşürülmesini talep etti.
Devlet Başkanı Tokayev, protestoların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devlet Başkanlığı İdaresi çalışanlarının dahil edildiği Hükümet Komisyonu Aktau'da çalışmalarına başladı. Devlet Operasyon Merkezi de kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Ülkede istikrarın korunması için komisyona mevcut soruna ilişkin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma talimatı verildiğini kaydeden Tokayev, "Kolluk kuvvetlerine kamusal düzenin bozulmasının önlenmesi talimatı verildi. Göstericiler, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve diyaloğa hazır olduklarını göstermeli" ifadelerini kullandı.
Protestocular, yeni zamlarla birlikte 120 tenge (0.27 dolar) seviyesine çıkan LNG fiyatlarının 60 tengeye düşürülmesini talep etti.
Devlet Başkanı Tokayev, protestoların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devlet Başkanlığı İdaresi çalışanlarının dahil edildiği Hükümet Komisyonu Aktau'da çalışmalarına başladı. Devlet Operasyon Merkezi de kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Ülkede istikrarın korunması için komisyona mevcut soruna ilişkin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma talimatı verildiğini kaydeden Tokayev, "Kolluk kuvvetlerine kamusal düzenin bozulmasının önlenmesi talimatı verildi. Göstericiler, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve diyaloğa hazır olduklarını göstermeli" ifadelerini kullandı.
В Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Tokayev'in talimatıyla Mangistav bölgesindeki sosyo-ekonomik durumun gözden geçirilmesi için bir hükümet komisyonu kurmuştu.
Kazakistan Rekabet Koruma ve Geliştirme Kurumu da, benzin istasyonu sahiplerinin fiyat düzenlemeleriyle ilgili soruşturma yürütüyor.
Kazakistan Rekabet Koruma ve Geliştirme Kurumu da, benzin istasyonu sahiplerinin fiyat düzenlemeleriyle ilgili soruşturma yürütüyor.