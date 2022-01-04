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'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışladı' iddiası
'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışladı' iddiası
ABD basınındaki haberlere göre Keanu Reeves, 'The Matrix' filminden elde ettiği kazancın büyük bir bölümünü kanser araştırmalarına bağış olarak gönderdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T09:48+0300
2022-01-04T10:00+0300
yaşam
keanu reeves
kanser
film
fon
matrix
bütçe
the matrix resurrections
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'Hollywood'un en iyi adamı' olarak anılan 57 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves yine gönülleri fethedecek bir harekete imza attı. Lad Bible sitesinin haberine göre, 'The Matrix' serisi için kendisine peşin olarak 10 milyon dolar ödenen ve filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte 49 milyon dolar daha kazanan Reeves, paranın yüzde 70'ini (31.5 milyon dolar) lösemi araştırmalarına bağışladı.Reeves'in kız kardeşi Kim, 8 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ettiği için Reeves'in bu konuda bir hayli hassas olduğu biliniyor. Kim'e 1991'de kan kanseri teşhisi kondu ve 2001'de remisyon sürecine girmeden önce yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulandı.Reeves, Kim'in tedavi edilmesinden sonra da kanser araştırmalarına para vermeye devam etti, hatta kendi kanser fonunu yarattı.Hollywood yıldızının, yıllarca hiç dikkat çekmeden çalıştığı bildirilen ve kar amacı gütmeyen kuruluşu gizlice kurduğu belirtildi.Reeves, Ladies Home Journal'a 2009'da verdiği demeçte, "Beş ya da altı yıldır faaliyet gösteren özel bir vakfım var. Bu vakıf, birkaç çocuk hastanesine ve kanser araştırmalarına yardımcı oluyor" demiş, "Böyle durumlarda adımın duyulmasından hoşlanmıyorum. Vakfın bu konuda gizliliğini devam ettirmesine izin verdim" diye eklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/keanu-reevesin-matrix-serisinden-aldigi-ucretler-belli-oldu-1052016595.html
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keanu reeves, kanser, film, fon, matrix, bütçe, the matrix resurrections

'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışladı' iddiası

09:48 04.01.2022 (güncellendi: 10:00 04.01.2022)
© AP Photo / Richard Shotwell Keanu Reeves
 Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
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ABD basınındaki haberlere göre Keanu Reeves, 'The Matrix' filminden elde ettiği kazancın büyük bir bölümünü kanser araştırmalarına bağış olarak gönderdi.
'Hollywood'un en iyi adamı' olarak anılan 57 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves yine gönülleri fethedecek bir harekete imza attı.
Lad Bible sitesinin haberine göre, 'The Matrix' serisi için kendisine peşin olarak 10 milyon dolar ödenen ve filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte 49 milyon dolar daha kazanan Reeves, paranın yüzde 70'ini (31.5 milyon dolar) lösemi araştırmalarına bağışladı.
Reeves'in kız kardeşi Kim, 8 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ettiği için Reeves'in bu konuda bir hayli hassas olduğu biliniyor.
Kim'e 1991'de kan kanseri teşhisi kondu ve 2001'de remisyon sürecine girmeden önce yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulandı.
Reeves, Kim'in tedavi edilmesinden sonra da kanser araştırmalarına para vermeye devam etti, hatta kendi kanser fonunu yarattı.
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Hollywood yıldızının, yıllarca hiç dikkat çekmeden çalıştığı bildirilen ve kar amacı gütmeyen kuruluşu gizlice kurduğu belirtildi.
Reeves, Ladies Home Journal'a 2009'da verdiği demeçte, "Beş ya da altı yıldır faaliyet gösteren özel bir vakfım var. Bu vakıf, birkaç çocuk hastanesine ve kanser araştırmalarına yardımcı oluyor" demiş, "Böyle durumlarda adımın duyulmasından hoşlanmıyorum. Vakfın bu konuda gizliliğini devam ettirmesine izin verdim" diye eklemişti.
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