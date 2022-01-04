Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220104/kesk-sadaka-degil-hakkimizi-istiyoruz-1052373626.html
KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, memur zamlarıyla ilgili"Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi" ifadesini kullandı. .KESK'ten yapılan açıklamada... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T01:13+0300
2022-01-04T01:13+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
kesk
kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)
memur
zam
mehmet bozgeyik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051913074_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_993b6ed3e47cad95a81da9cb5e0603ee.jpg
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Enflasyon oranına ilaveten yüzde 5 ve yüzde 2.5'luk zammın "müjde" olarak alkışlanacağını savunan Bozgeyik, "Gerçek enflasyon yüzde 80'i bulmuş. Elektrik doğalgaz zammı daha faturaya yansımadı" dedi.Twitter hesabında paylaşım yapan Bozgeyik, "Bu yoksulluğa sabah akşam sarayda fotoğraf çektirenler bakalım ne diyecekler! Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi!" diye yazdı.KESK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211214/kesk-es-genel-baskani-bozgeyik-asgari-ucret-6-bin-200-tl-olmali-1051760004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051913074_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5ed98ac6b06fa7cd33c47f3730e31e11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), memur, zam, mehmet bozgeyik

KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

01:13 04.01.2022
© Sputnik / Onur Özovalıİstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’ - KESK
İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’ - KESK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Onur Özovalı
Abone ol
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, memur zamlarıyla ilgili"Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi" ifadesini kullandı. .KESK'ten yapılan açıklamada ise "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Enflasyon oranına ilaveten yüzde 5 ve yüzde 2.5'luk zammın "müjde" olarak alkışlanacağını savunan Bozgeyik, "Gerçek enflasyon yüzde 80'i bulmuş. Elektrik doğalgaz zammı daha faturaya yansımadı" dedi.
Twitter hesabında paylaşım yapan Bozgeyik, "Bu yoksulluğa sabah akşam sarayda fotoğraf çektirenler bakalım ne diyecekler! Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi!" diye yazdı.
KESK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
4 saat süren kabine toplantısından 6milyon kamu emekçisi ve emeklisiyle dalga geçen #memur zam oranı... yüzde 2.5 'EK ZAM'
Gerçek enflasyon yüzde 82.81, yoksulluk sınırı 13bin100.... #iştenetice... Reva görülen sefalet zammı TİS ile birlikte yüzde 30,5
Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
EKONOMİ
KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı
14 Aralık 2021, 17:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:33İran Dışişleri: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor
01:32Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı
01:17Eski New York Valisi Cuomo, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümleriyle ilgili suçlanmayacak
01:17Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
01:13KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
00:51İzmir’de hırsızlık kovalamacası: 1 ölü, 2 yaralı
00:43Barcelona'nın bugün tanıttığı Ferran Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
00:43Lizbon'da kruvaziyer gemisindeki 3 bin yolcu Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkelerine gönderiliyor
00:40ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta PCR testi zorunluğu getiriyor
00:3328 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
00:23Memur-Sen: Yüzde 30.5 ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
00:22Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
00:16Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz
00:07İsrail’de askeri helikopter düştü
00:00En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 lira oldu
DünErbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir
DünAnadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Dün1.18 promil alkollü çıkan sürücü: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum
DünKanada'nın en büyük eyaletinde koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
DünTÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu