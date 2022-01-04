https://tr.sputniknews.com/20220104/kesk-sadaka-degil-hakkimizi-istiyoruz-1052373626.html

KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, memur zamlarıyla ilgili"Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi" ifadesini kullandı. .KESK'ten yapılan açıklamada... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T01:13+0300

2022-01-04T01:13+0300

2022-01-04T01:13+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

kesk

kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)

memur

zam

mehmet bozgeyik

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Enflasyon oranına ilaveten yüzde 5 ve yüzde 2.5'luk zammın "müjde" olarak alkışlanacağını savunan Bozgeyik, "Gerçek enflasyon yüzde 80'i bulmuş. Elektrik doğalgaz zammı daha faturaya yansımadı" dedi.Twitter hesabında paylaşım yapan Bozgeyik, "Bu yoksulluğa sabah akşam sarayda fotoğraf çektirenler bakalım ne diyecekler! Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi!" diye yazdı.KESK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20211214/kesk-es-genel-baskani-bozgeyik-asgari-ucret-6-bin-200-tl-olmali-1051760004.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), memur, zam, mehmet bozgeyik