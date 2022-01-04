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KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
© Sputnik / Onur Özovalıİstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’ - KESK
© Sputnik / Onur Özovalı
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, memur zamlarıyla ilgili"Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi" ifadesini kullandı. .KESK'ten yapılan açıklamada ise "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Enflasyon oranına ilaveten yüzde 5 ve yüzde 2.5'luk zammın "müjde" olarak alkışlanacağını savunan Bozgeyik, "Gerçek enflasyon yüzde 80'i bulmuş. Elektrik doğalgaz zammı daha faturaya yansımadı" dedi.
Twitter hesabında paylaşım yapan Bozgeyik, "Bu yoksulluğa sabah akşam sarayda fotoğraf çektirenler bakalım ne diyecekler! Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi!" diye yazdı.
Enflasyon+% 5 + %2,5 ilk Lütufu şimdi müjde diye alkışlayacaklar. Gerçek enflasyon %80 i bulmuş. Elektrik doğalgaz zammı daha faturaya yansımadı.— Mehmet Bozgeyik (@BozgeyikKESK) January 3, 2022
Bu yoksulluğa sabah akşam sarayda fotoğraf çektirenler bakalım ne diyecekler!
Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi! https://t.co/MpJvQ9KckV
KESK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
4 saat süren kabine toplantısından 6milyon kamu emekçisi ve emeklisiyle dalga geçen #memur zam oranı... yüzde 2.5 'EK ZAM'
Gerçek enflasyon yüzde 82.81, yoksulluk sınırı 13bin100.... #iştenetice... Reva görülen sefalet zammı TİS ile birlikte yüzde 30,5
Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!
🔵%2,5’luk sadaka zammı:— KESK (@KESK1995) January 3, 2022
📣Sadece iktidarın değil, TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına imza atıp “bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık” diyenlerin de eseridir.
Yandaşların biri rakam telaffuz etmedi, diğeri %3 ek zam istedi. İstedikleri oldu! #memur #emekli pic.twitter.com/ZB6bL3Gj9e
14 Aralık 2021, 17:14