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Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz
13:39 04.01.2022 (güncellendi: 14:03 04.01.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı.
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftişle ilgili, "İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan teftişe tepki gösterdi.
"O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Daha güzel bir Türkiye'de hep birlikte yaşamak istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Caddelerde sokaklarda yürürken tanımadığımız insanlara selam vermek istiyoruz, her evde hüzün olmasın, bir gelecek kaygısı olmasın, her evde bereket, huzur olsun istiyoruz. Herkesin sağlığı yerinde olsun istiyoruz. Bizim en büyük beklentimiz bu. Bu beklenti yanlış mı?" dedi.
Devletin akıl, birikim, adaletle yönetileceğini, Türkiye'nin kavgadan, hakaretlerden bıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet öfkeyle değil akılla, birikimle adaletle yönetilir. O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, onlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar. Bu haksızlığı adaletsizliği yapanların inançları bizim inancımıza benzemiyor" şeklinde konuştu.
'Dolar kurundaki oynamalardan sonra Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti'
Döviz kurundaki hareketliliği de gündemine alan Kılıçdaroğlu, "Dolar kurundaki oynamalardan sonra Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Kul hakkından beslenen kişiler zaten haram yerler, zaten haram yiyorlar. Şimdi bu soygunun bütün detaylarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Önerge verdi arkadaşlar, bugün görüşülecek. Bu önergeye kim hayır diyorsa, o yolsuzluğun ortağıdır" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Bütün vatandaşları bugün Meclis TV'yi izlemeye davet ediyoruz. Soygunun ayrıntıları olacaktır. Bunu öğrenme hakkımız var. Bunu soracağız, 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bunu da unutmayacağız. Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz diyor. Demek ki şunu kabul ediyor, demek ki bir fahiş fiyat var. Kim yaptığını söylemiyor ama mücadele edecekmiş. Peki şunu sormak hakkımız, fiyatların fahiş olmasını kim sağladı, milletin önüne kim koydu? E zammı sen yaptın kardeşim. Kademeli sosyal tarife uygula dedik. Şimdi sorma hakkımız, elektrikte cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapan kim?"
Gıda fiyatlarına yönelik zamları eleştiren ve 'fahiş fiyatların' tek faktörünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim biçimi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Haftalardır uyarıyorum, bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Evlerde huzur bırakmadı ve yine dedi ki 'Ben ekonominin kitabını yazdım' O kitapta zam dışında bir şey yok, evlerde yangın var" görüşünü dile getirdi.
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/fPobmVgExs— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2022