https://tr.sputniknews.com/20220104/kilicdaroglu-istanbulun-rantini-o-kadar-cok-yediler-ki-doymuyorlar-o-ranti-yedirmeyecegiz-1052388766.html

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftişle ilgili, "İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:39+0300

2022-01-04T13:39+0300

2022-01-04T14:03+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

zam

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051585375_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_651a67284e8eaba406b728b6b4a95470.jpg

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan teftişe tepki gösterdi."O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Daha güzel bir Türkiye'de hep birlikte yaşamak istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Caddelerde sokaklarda yürürken tanımadığımız insanlara selam vermek istiyoruz, her evde hüzün olmasın, bir gelecek kaygısı olmasın, her evde bereket, huzur olsun istiyoruz. Herkesin sağlığı yerinde olsun istiyoruz. Bizim en büyük beklentimiz bu. Bu beklenti yanlış mı?" dedi.Devletin akıl, birikim, adaletle yönetileceğini, Türkiye'nin kavgadan, hakaretlerden bıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet öfkeyle değil akılla, birikimle adaletle yönetilir. O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, onlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar. Bu haksızlığı adaletsizliği yapanların inançları bizim inancımıza benzemiyor" şeklinde konuştu.'Dolar kurundaki oynamalardan sonra Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti'Döviz kurundaki hareketliliği de gündemine alan Kılıçdaroğlu, "Dolar kurundaki oynamalardan sonra Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Kul hakkından beslenen kişiler zaten haram yerler, zaten haram yiyorlar. Şimdi bu soygunun bütün detaylarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Önerge verdi arkadaşlar, bugün görüşülecek. Bu önergeye kim hayır diyorsa, o yolsuzluğun ortağıdır" diye konuştu.Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:Gıda fiyatlarına yönelik zamları eleştiren ve 'fahiş fiyatların' tek faktörünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim biçimi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Haftalardır uyarıyorum, bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Evlerde huzur bırakmadı ve yine dedi ki 'Ben ekonominin kitabını yazdım' O kitapta zam dışında bir şey yok, evlerde yangın var" görüşünü dile getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, zam, fahiş fiyat