https://tr.sputniknews.com/20220104/kolombiyada-eln-ile-eski-farc-uyeleri-arasindaki-catismada-24-kisi-oldu-1052376249.html
Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü
Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü
Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T04:03+0300
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2022-01-04T04:03+0300
dünya
kolombiya
eln
çatışma
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Venezüella sınırındaki Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame, Fortul, Saravena ve Arauquita kasabalarında, taraflar arasında çatışma çıktı.Yerel yetkililer, şiddetli anlaşmazlık nedeniyle iki taraf arasında şiddetli çatışma çıktığını, 2 günde 24 kişinin öldüğünü bildirdi.Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının 50'ye yükselebileceği, çatışmaların yer yer devam ettiği iddia edildi.Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, Arauca'daki çatışmalar nedeniyle çok sayıda vatandaşın zorla yerinden edildiği ve yasa dışı gözaltılar yaşandığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/abd-baris-anlasmasinin-5-yildonumunde-farci-teror-orgutleri-listesinden-cikardi-1051298020.html
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kolombiya, eln, çatışma, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü
Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada 24 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Venezüella sınırındaki Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame, Fortul, Saravena ve Arauquita kasabalarında, taraflar arasında çatışma çıktı.
Yerel yetkililer, şiddetli anlaşmazlık nedeniyle iki taraf arasında şiddetli çatışma çıktığını, 2 günde 24 kişinin öldüğünü bildirdi.
Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının 50'ye yükselebileceği, çatışmaların yer yer devam ettiği iddia edildi.
Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, Arauca'daki çatışmalar nedeniyle çok sayıda vatandaşın zorla yerinden edildiği ve yasa dışı gözaltılar yaşandığı belirtildi.