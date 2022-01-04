https://tr.sputniknews.com/20220104/kolombiyada-eln-ile-eski-farc-uyeleri-arasindaki-catismada-24-kisi-oldu-1052376249.html

Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü

Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T04:03+0300

2022-01-04T04:03+0300

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dünya

kolombiya

eln

çatışma

kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)

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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Venezüella sınırındaki Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame, Fortul, Saravena ve Arauquita kasabalarında, taraflar arasında çatışma çıktı.Yerel yetkililer, şiddetli anlaşmazlık nedeniyle iki taraf arasında şiddetli çatışma çıktığını, 2 günde 24 kişinin öldüğünü bildirdi.Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının 50'ye yükselebileceği, çatışmaların yer yer devam ettiği iddia edildi.Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, Arauca'daki çatışmalar nedeniyle çok sayıda vatandaşın zorla yerinden edildiği ve yasa dışı gözaltılar yaşandığı belirtildi.

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kolombiya, eln, çatışma, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)