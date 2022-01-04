https://tr.sputniknews.com/20220104/kopeklerin-saldirisinin-ardindan-9-ameliyat-geciren-12-yasindaki-cocuk-yeniden-yurumeye-1052398472.html

Köpeklerin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren 12 yaşındaki çocuk yeniden yürümeye hazırlanıyor

Köpeklerin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren 12 yaşındaki çocuk yeniden yürümeye hazırlanıyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 35 gün önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, geçirdiği 9 ameliyatın ardından... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T17:56+0300

2022-01-04T17:56+0300

2022-01-04T17:57+0300

türkiye

saldırı

çocuk

sokak köpeği

ankara

köpek

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Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Koca'nın, vücudunun her bölgesinden ısırıldığını söyledi.Saldırı sonucu, çocuğun baş bölgesindeki saçlı derinin yanı sıra sol bacağının arkasındaki kas dokularının da parçalandığını aktaran Prof. Dr. Şenel, "Diz altı kısımdaki kasları hareket ettiren siniri de parçalamışlardı. Çocuk geldiğinde durumu gerçekten çok ağırdı. Hem tıbbi anlamda hem psikolojik anlamda da çok ağır bir travma altındaydı" dedi.Koca'yı ayağa kaldırmak için uğraştıklarını belirten Şenel, Koca'nın geçirdiği 9 cerrahi müdahalenin ardından kontrollü olarak eve gönderildiğini, bazı tedaviler ve ameliyatlar için hastaneye tekrar döneceğini kaydetti.Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Şenel, Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de özellikle psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:Köpek sürüleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk vakalarında artış olduğuna işaret eden Şenel, "30 yılı aşkın bu mesleğin içindeyim. Köpek sürülerinin parçalamaya çalıştığı çocukları görmüyordum ki, bu çocuk Ankara'da bir kenar mahallede oturmuyor. Yani merkezde oturuyor, şehrin dışında oluyordu bu işler. Bunları yakın zamanda giderek artan oranda görmeye başladık. Son 2 ay içinde ikinci çocuk saldırıya uğradı bu şekilde" dedi.Emrah Şenel, sürüler halinde gezen köpekler için şehir dışında geniş alanlar ayrılması ve barınma şartlarının oluşturulup kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.'Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor'Enes'in annesi Ayşe Koca ise çocuğunun yaralarının iyileşmesine karşın ağır bir travma yaşadığını dile getirerek, "Acısını geçirecek bir ağrı kesici, moralini düzeltebilecek bir şey yok. Hiçbir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor, rüyalarında uykusunda o anı yaşıyor. Zaten uyuyamıyor. Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor. Başına takılan doku geliştirici bir cihaz nedeniyle haftalık anesteziye giriyor" dedi.Anne Koca, Enes'i bulduklarında köpeklerin halen etrafta olduğunu, başını toprağa çevirerek koruduğu için yüz bölgesinin yara almadığını anlattı.'Benim çocuğum yaşam enerjisi dolu bir çocuktu'Tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını dile getiren Ayşe Koca, "Oğlum hayvanları çok seviyordu, onlarla ilişkisi de çok güzeldi. Asla onlara eziyet etmezdi. Benim çocuğum yaşam enerjisi dolu bir çocuktu. Boş durmayan sporuna giden, kursuna giden, hafızlık yapmaya çalışan, okulunda da başarılı bir çocuktu. Ama şu an yani oğlumun hayatı karardı. Bilmiyoruz onu geri nasıl döndüreceğiz." diye konuştu.Sokak köpekleri sorununa kesin bir çözüm bulunmasını isteyen Koca, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220102/hindistanda-sokak-kopekleri-4-yasindaki-cocuga-saldirdi-1052334001.html

https://tr.sputniknews.com/20220104/doktorundan-aciklama-pitbull-saldirisinda-agir-yaralanan-asiye-bir-yil-sonra-eski-gunlerine-donecek-1052380395.html

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saldırı, çocuk, sokak köpeği, ankara, köpek