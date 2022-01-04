https://tr.sputniknews.com/20220104/libya-temsilciler-meclisi-secimler-icin-yeni-tarih-belirlenmesi-talebinde-bulundu-1052376722.html

Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Libya Temsilciler Meclisi, Yüksek Seçim Komisyonu'nu dinleme oturumunu yarıda keserek, seçim tarihiyle ilgili yeni bir öneriyle gelmesini istedi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T05:35+0300

2022-01-04T05:35+0300

2022-01-04T05:35+0300

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erteleme

libya temsilciler meclisi

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Libya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı açıklamasında, seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen oturumun askıya alındığını belirtti.Buleyhık, Temsilciler Meclisi'nin gerçekleştirdiği oturumda, mücbir sebebi ortadan kaldırma ve yeni bir seçim tarihini belirlemek üzere Yüksek Seçim Komisyonu'nun ülkedeki tüm taraflarla temasa geçmesi sonucuna varıldığını aktardı.​​​​​​​"Yüksek Seçim Komisyonu'nun en kısa sürede yeni bir öneriyle Temsilciler Meclisi'ne başvurması gerekiyor" ifadelerini kullanan Buleyhık, Temsilciler Meclisi'nin bu öneriyle oturumunu askıya aldığını aktardı.Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, oturumdaki konuşmasında, bazı mücbir sebeplerin seçimlerin yapılmasını engellediğini söylemişti.Sayih, bu sebepler arasında tehditlerin yanı sıra 'çelişen yargı kararlarının ve kanunda belirtilen süreden sonra alınan kararların' yer aldığına dikkati çekmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211224/bmden-libyaya-ertelenen-secimler-icin-uygun-kosullar-olusturmasi-cagrisi-1052069064.html

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