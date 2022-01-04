https://tr.sputniknews.com/20220104/malatyada-yolcu-otobusunde-65-kilogram-esrar-ele-gecirildi-1052375962.html

Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 65 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T03:16+0300

2022-01-04T03:16+0300

2022-01-04T03:16+0300

türkiye

malatya

narkotik

gözaltı

esrar

uyuşturucu

yolcu otobüsü

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.Yapılan aramalarda bir yolucun eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 65 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili olarak M.A.I. isimli şahıs gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/antalyada-1-yilda-638-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1052375137.html

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malatya, narkotik, gözaltı, esrar, uyuşturucu, yolcu otobüsü