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https://tr.sputniknews.com/20220104/malatyada-yolcu-otobusunde-65-kilogram-esrar-ele-gecirildi-1052375962.html
Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi
Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi
Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 65 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T03:16+0300
2022-01-04T03:16+0300
2022-01-04T03:16+0300
türkiye
malatya
narkotik
gözaltı
esrar
uyuşturucu
yolcu otobüsü
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.Yapılan aramalarda bir yolucun eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 65 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili olarak M.A.I. isimli şahıs gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/antalyada-1-yilda-638-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1052375137.html
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malatya, narkotik, gözaltı, esrar, uyuşturucu, yolcu otobüsü
Malatya'da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi
Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 65 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda bir yolucun eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette
65 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.A.I. isimli şahıs gözaltına alındı.