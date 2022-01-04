https://tr.sputniknews.com/20220104/maske-takmayan-kadin-dondurma-almak-icin-elbisesini-cikarip-yuzune-sardi-1052398071.html

Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı

Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı

Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T17:29+0300

2022-01-04T17:29+0300

2022-01-04T17:36+0300

koronavirüs

arjantin

kadın

dondurma

elbise

maske

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Arjantin'ın Godoy Cruz şehrinde yaşanan olayda, bir kadın dondurma dükkanının uyguladığı maske takma zorunluğunu aşmak için farklı bir yönteme başvurdu.Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının üzerinden çıkardığı elbisesini maske yerine yüzüne sardığı görülüyor.New York Post'un aktardığına göre, kadın kıyafetini çıkarmadan önce dondurmacının çalışanına ‘küstahça’ "Bana maskemi sorma. Takıyorum" dedi.Ancak görüntülere göre kadın buna rağmen amacına ulaşamayıp dondurma alamıyor ve dükkandan dışarı çıkarılıyor.

arjantin

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arjantin, kadın, dondurma, elbise, maske