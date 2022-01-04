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Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı
Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı
Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:29+0300
2022-01-04T17:36+0300
koronavirüs
arjantin
kadın
dondurma
elbise
maske
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Arjantin'ın Godoy Cruz şehrinde yaşanan olayda, bir kadın dondurma dükkanının uyguladığı maske takma zorunluğunu aşmak için farklı bir yönteme başvurdu.Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının üzerinden çıkardığı elbisesini maske yerine yüzüne sardığı görülüyor.New York Post'un aktardığına göre, kadın kıyafetini çıkarmadan önce dondurmacının çalışanına ‘küstahça’ "Bana maskemi sorma. Takıyorum" dedi.Ancak görüntülere göre kadın buna rağmen amacına ulaşamayıp dondurma alamıyor ve dükkandan dışarı çıkarılıyor.
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arjantin, kadın, dondurma, elbise, maske

Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı

17:29 04.01.2022 (güncellendi: 17:36 04.01.2022)
CC0 / / dondurma
dondurma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
CC0 / /
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Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz kadın dondurma alamadan dükkandan dışarı çıkarıldı.
Arjantin'ın Godoy Cruz şehrinde yaşanan olayda, bir kadın dondurma dükkanının uyguladığı maske takma zorunluğunu aşmak için farklı bir yönteme başvurdu.
Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının üzerinden çıkardığı elbisesini maske yerine yüzüne sardığı görülüyor.
New York Post'un aktardığına göre, kadın kıyafetini çıkarmadan önce dondurmacının çalışanına ‘küstahça’ "Bana maskemi sorma. Takıyorum" dedi.
Ancak görüntülere göre kadın buna rağmen amacına ulaşamayıp dondurma alamıyor ve dükkandan dışarı çıkarılıyor.
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