Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı

Arjantin'ın Godoy Cruz şehrinde yaşanan olayda, bir kadın dondurma dükkanının uyguladığı maske takma zorunluğunu aşmak için farklı bir yönteme başvurdu.Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının üzerinden çıkardığı elbisesini maske yerine yüzüne sardığı görülüyor.New York Post'un aktardığına göre, kadın kıyafetini çıkarmadan önce dondurmacının çalışanına ‘küstahça’ "Bana maskemi sorma. Takıyorum" dedi.Ancak görüntülere göre kadın buna rağmen amacına ulaşamayıp dondurma alamıyor ve dükkandan dışarı çıkarılıyor.
Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz kadın dondurma alamadan dükkandan dışarı çıkarıldı.
Arjantin'ın Godoy Cruz şehrinde yaşanan olayda, bir kadın dondurma dükkanının uyguladığı maske takma zorunluğunu aşmak için farklı bir yönteme başvurdu.
Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının üzerinden çıkardığı elbisesini maske yerine yüzüne sardığı görülüyor.
New York Post'un aktardığına göre, kadın kıyafetini çıkarmadan önce dondurmacının çalışanına ‘küstahça’ "Bana maskemi sorma. Takıyorum" dedi.
Ancak görüntülere göre kadın buna rağmen amacına ulaşamayıp dondurma alamıyor ve dükkandan dışarı çıkarılıyor.