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https://tr.sputniknews.com/20220104/mercedes-benz-yeni-elektrikli-modelini-tanitti-tek-sarjla-1000-kilometre-menzil-1052382280.html
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni elektrikli aracını tanıttı. Yeni model tek şarj ile 1000 kilometre mesafeyi katedebiliyor. Firmanın üretime geçip... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T11:14+0300
2022-01-04T11:17+0300
yaşam
almanya
araba
model
araç
elektrikli otomobil
mercedes-benz
rekor
tanıtım
elektrikli araç
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Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı.Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.Marka, bu menzile daha büyük bataryalarla değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.NTV'nin aktardığına göre, araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor.Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış.EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği belirtildi.
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almanya, araba, model, araç, elektrikli otomobil, mercedes-benz, rekor, tanıtım, elektrikli araç, mercedes, kilometre, mercedes eqxx

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil

11:14 04.01.2022 (güncellendi: 11:17 04.01.2022)
© Fotoğraf : Mercedes-BenzMercedes EQXX
Mercedes EQXX - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf : Mercedes-Benz
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Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni elektrikli aracını tanıttı. Yeni model tek şarj ile 1000 kilometre mesafeyi katedebiliyor. Firmanın üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmese de araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği belirtildi.
Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı.
Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Marka, bu menzile daha büyük bataryalarla değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.
NTV'nin aktardığına göre, araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.
Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.
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Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.
Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor.
Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış.
EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.
Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği belirtildi.
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