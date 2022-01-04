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Nagehan Alçı-Ümit Özdağ atışması: 'Dönsün kocasına baksın'
21:43 04.01.2022 (güncellendi: 21:46 04.01.2022)
© AAÜmit Özdağ
© AA
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DİYADER iddianamesini eleştirirken "Sanki Ümit Özdağ yazmış" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Tahrikçi arıyorsa dönsün kocasına baksın" ifadeleriyle yanıt verdi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dün kaleme aldığı yazısında, iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik suçlamalarında ismi geçen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle (DİYADER) ilgili hazırlanan iddianameyi eleştirirken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı şu ifadelerle hedef aldı:
“İddianameyi okurken düşündüm… Acaba ülkemizde paralel evrenler mi var? Bu iddianameyi yazanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Tayyip Erdoğan olduğunun farkındalar mı? Yoksa Cumhurbaşkanlığı makamına Ümit Özdağ geldi de bizim mi haberimiz yok?! Bu iddianameyi hazırlayanların zihniyetine göre tam 13 senedir kesintisiz 24 saat yayın yapan devlet televizyonu TRT Kürtçe tamamen illegal ve derhal kapatılması gerekiyor. Yukarıda belirttiğim gibi, sanki bu iddianameyi Ümit Özdağ bizzat yazmış! İddianamenin bazı bölümlerinde Özdağ tarzı faşizan zihniyet adeta fışkırıyor.”
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından "İftira atarak karalama kampanyası yürütmeyi FETÖ tezgahında öğrenen, Öcalan ve PKK savunucusu, Saray Rejimi propogandisti Nagehan Alçı'ya son cevap" notuyla bir video yayınladı.
İftira atarak karalama kampanyası yürütmeyi FETÖ tezgahında öğrenen, Öcalan ve PKK savunucusu, Saray Rejimi propogandisti Nagehan Alçı'ya son cevap pic.twitter.com/QSbyOG7GXW— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 3, 2022
Gazete Duvar'ın haberine göre Özdağ videoda şöyle konuştu:
“Nagehan Alçı suçluların telaşı içerisinde bana ve Zafer Partisi’ne saldırıyor. Nagehan Alçı’nın bu saldırılarının sebebi, bir süre önce Habertürk televizyonunda, çıktığımız bir programda, kendisinin son 20 yılda, Türkiye’de yapılan provokasyonların öncülerinden birisi olduğu gerçeğini yüzüne söylemiş olmamdır.
Nagehan Alçı bugünkü yazısında da İmamoğlu’yla ilgili hazırlanan iddianamenin Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’de ancak yazılabileceğini ifade edip bir başka yerde de iddianameyi sanki Ümit Özdağ kendisi yazmış diyor. Ben iddianameyi görmedim, okumadım. Ama Nagehan Alçı’ya hatırlatmak istediğim bir husus var. Benim iddianame yazmak gibi bir adetim yok. Fakat, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Nagehan Alçı’nın ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın nasıl FETÖ tezgahı iddianamelerin hazırlanmasına ve daha sonra savunulmasına katkı verdiklerini bütün Türkiye biliyor. Bu katkılarından ötürü de FETÖ’nün bankasından aldıkları hediye krediyle boğazda bir yalı aldığını biliyoruz.
Aynı Alçı’nın subay eşleriyle ilgili ‘takvim için soyunsunlar’ şeklindeki aşağılık ifadesini hiçbirimiz unutmadık. Eşlerinin gazi ya da şehit oluşunu bekleyen Türk subaylarının muhterem eşleri hiçbir zaman unutmayacak.
Keza ‘katil devlet’ diye Türkiye Cumhuriyet devletini nasıl suçladığını, Fetullah Gülen’e nasıl yağlar yaktığını, Abdullah Öcalan’ın nasıl Türkiye’ye demokrasi getireceğini ve bir keresinde Güneydoğu Anadolu’ya ‘Kürdistan demeyi öğreneceksiniz’ diye haykırdığını ve yazdığını da unutmadık.
Gerçek bir tahrikçi arıyorsa, dönsün kocası Rasim Ozan Kütahyalı’ya baksın. Onun Boşnak kardeşlerimize yaptığı ağır hakareti Türk milleti unutmadı, unutmayacak.”
İftira atarak karalama kampanyası yürütmeyi FETÖ tezgahında öğrenen, Öcalan ve PKK savunucusu, Saray Rejimi propogandisti Nagehan Alçı'ya son cevap pic.twitter.com/QSbyOG7GXW— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 3, 2022