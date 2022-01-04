https://tr.sputniknews.com/20220104/nagehan-alci-umit-ozdag-atismasi-donsun-kocasina-baksin-1052404526.html

Nagehan Alçı-Ümit Özdağ atışması: 'Dönsün kocasına baksın'

Nagehan Alçı-Ümit Özdağ atışması: 'Dönsün kocasına baksın'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DİYADER iddianamesini eleştirirken "Sanki Ümit Özdağ yazmış" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T21:43+0300

2022-01-04T21:43+0300

2022-01-04T21:46+0300

türkiye

ümit özdağ

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

nagehan alçı

ekrem imamoğlu

zafer partisi

diyader

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dün kaleme aldığı yazısında, iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik suçlamalarında ismi geçen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle (DİYADER) ilgili hazırlanan iddianameyi eleştirirken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı şu ifadelerle hedef aldı:Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından "İftira atarak karalama kampanyası yürütmeyi FETÖ tezgahında öğrenen, Öcalan ve PKK savunucusu, Saray Rejimi propogandisti Nagehan Alçı'ya son cevap" notuyla bir video yayınladı. Gazete Duvar'ın haberine göre Özdağ videoda şöyle konuştu:“Nagehan Alçı suçluların telaşı içerisinde bana ve Zafer Partisi’ne saldırıyor. Nagehan Alçı’nın bu saldırılarının sebebi, bir süre önce Habertürk televizyonunda, çıktığımız bir programda, kendisinin son 20 yılda, Türkiye’de yapılan provokasyonların öncülerinden birisi olduğu gerçeğini yüzüne söylemiş olmamdır.Nagehan Alçı bugünkü yazısında da İmamoğlu’yla ilgili hazırlanan iddianamenin Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’de ancak yazılabileceğini ifade edip bir başka yerde de iddianameyi sanki Ümit Özdağ kendisi yazmış diyor. Ben iddianameyi görmedim, okumadım. Ama Nagehan Alçı’ya hatırlatmak istediğim bir husus var. Benim iddianame yazmak gibi bir adetim yok. Fakat, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Nagehan Alçı’nın ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın nasıl FETÖ tezgahı iddianamelerin hazırlanmasına ve daha sonra savunulmasına katkı verdiklerini bütün Türkiye biliyor. Bu katkılarından ötürü de FETÖ’nün bankasından aldıkları hediye krediyle boğazda bir yalı aldığını biliyoruz.Aynı Alçı’nın subay eşleriyle ilgili ‘takvim için soyunsunlar’ şeklindeki aşağılık ifadesini hiçbirimiz unutmadık. Eşlerinin gazi ya da şehit oluşunu bekleyen Türk subaylarının muhterem eşleri hiçbir zaman unutmayacak.Keza ‘katil devlet’ diye Türkiye Cumhuriyet devletini nasıl suçladığını, Fetullah Gülen’e nasıl yağlar yaktığını, Abdullah Öcalan’ın nasıl Türkiye’ye demokrasi getireceğini ve bir keresinde Güneydoğu Anadolu’ya ‘Kürdistan demeyi öğreneceksiniz’ diye haykırdığını ve yazdığını da unutmadık.Gerçek bir tahrikçi arıyorsa, dönsün kocası Rasim Ozan Kütahyalı’ya baksın. Onun Boşnak kardeşlerimize yaptığı ağır hakareti Türk milleti unutmadı, unutmayacak.”

https://tr.sputniknews.com/20220103/nagehan-alcidan-ibbye-teftis-cikisi-bu-bakis-acisiyla-erdogana-da-hapis-istenebilir-1052342789.html

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ümit özdağ, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), nagehan alçı, ekrem imamoğlu, zafer partisi, diyader