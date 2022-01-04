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https://tr.sputniknews.com/20220104/nato-rusya-konseyi-gorusmesi-oncesi-olaganustu-toplanacak-1052396257.html
NATO, Rusya Konseyi görüşmesi öncesi olağanüstü toplanacak
NATO, Rusya Konseyi görüşmesi öncesi olağanüstü toplanacak
NATO dışişleri bakanlarının, Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere cuma günü video konferans yöntemiyle toplanacağını duyuruldu. Söz konusu görüşmeyi... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:54+0300
2022-01-04T16:54+0300
dünya
avrupa
rusya
ukrayna
nato
toplantı
görüşme
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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “NATO dışişleri bakanları 7 Ocak cuma günü video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacaklar” dedi.Lungescu, NATO dışişleri bakanlarının cuma günkü toplantılarında Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri güçlerini artırmış olmasını' ve Avrupa’nın güvenlik sorunlarını ele alacaklarını da ekledi.Rusya, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin son zamanlarda yeniden tırmanması ve Batı güçlerinin Kiev’e silah tedarikini artırması nedeniyle Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırdı.Kremlin yetkilileri, ordu güçlerini ülke içinde bir yerden bir diğerine kaydırmalarının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir durum olduğunu vurguluyor ve ‘Rusya’nın Ukrayna’ya girmeyi planladığı’ yönündeki suçlamaları reddediyor.NATO dışişleri bakanlarının cuma günü için planlanan olağanüstü toplantısı, Rus ve ABD yetkililerinin 9 ve 10 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirecekleri güvenlik garantisi görüşmelerinin öncesine denk gelecek. Cenevre’deki bu görüşmeleri, 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek Rusya-NATO Konseyi toplantısı ve 13 Ocak’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı müzakereleri izleyecek.Ukrayna’da gerilimin yeniden tırmanmasını takiben, Rusya Batı’dan hukuki bağlayıcılığı olarak güvenlik garantileri talep etti. Söz konusu garantiler, NATO’nun Rusya sınırları yakınına doğru genişlemeyi durdurmasını ve komşu ülkelerine saldırı silahları yerleştirmeyi bırakması gibi maddeler içeriyor. 9, 10 ve 12 Ocak’ta yapılacak görüşmelerde bu güvenlik garantileri ele alınacak.
https://tr.sputniknews.com/20220104/rusya-nato-konseyi-toplantisi-12-ocakta-1052393509.html
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avrupa, rusya, ukrayna, nato, toplantı, görüşme

NATO, Rusya Konseyi görüşmesi öncesi olağanüstü toplanacak

16:54 04.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO dışişleri bakanlarının, Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere cuma günü video konferans yöntemiyle toplanacağını duyuruldu. Söz konusu görüşmeyi, sonraki hafta gerçekleşecek Rusya-NATO konseyi toplantısı izleyecek.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “NATO dışişleri bakanları 7 Ocak cuma günü video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacaklar” dedi.
Lungescu, NATO dışişleri bakanlarının cuma günkü toplantılarında Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri güçlerini artırmış olmasını' ve Avrupa’nın güvenlik sorunlarını ele alacaklarını da ekledi.
Rusya, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin son zamanlarda yeniden tırmanması ve Batı güçlerinin Kiev’e silah tedarikini artırması nedeniyle Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırdı.
Kremlin yetkilileri, ordu güçlerini ülke içinde bir yerden bir diğerine kaydırmalarının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir durum olduğunu vurguluyor ve ‘Rusya’nın Ukrayna’ya girmeyi planladığı’ yönündeki suçlamaları reddediyor.
NATO dışişleri bakanlarının cuma günü için planlanan olağanüstü toplantısı, Rus ve ABD yetkililerinin 9 ve 10 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirecekleri güvenlik garantisi görüşmelerinin öncesine denk gelecek. Cenevre’deki bu görüşmeleri, 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek Rusya-NATO Konseyi toplantısı ve 13 Ocak’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı müzakereleri izleyecek.
Ukrayna’da gerilimin yeniden tırmanmasını takiben, Rusya Batı’dan hukuki bağlayıcılığı olarak güvenlik garantileri talep etti. Söz konusu garantiler, NATO’nun Rusya sınırları yakınına doğru genişlemeyi durdurmasını ve komşu ülkelerine saldırı silahları yerleştirmeyi bırakması gibi maddeler içeriyor. 9, 10 ve 12 Ocak’ta yapılacak görüşmelerde bu güvenlik garantileri ele alınacak.
Rusya & NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta
15:33
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