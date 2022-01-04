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https://tr.sputniknews.com/20220104/nirvananin-nevermind-albumunun-ciplak-bebegi-gruba-actigi-davayi-kaybetti-1052395810.html
Nirvana'nın Nevermind albümünün 'çıplak bebeği', gruba açtığı davayı kaybetti
Nirvana'nın Nevermind albümünün 'çıplak bebeği', gruba açtığı davayı kaybetti
Nirvana'nın albüm kapağında fotoğrafı yer alan ve grubu 'pornografiyle' suçlayan Spencer Elden'ın davası reddedildi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:29+0300
2022-01-04T16:33+0300
dünya
nirvana
mahkeme
dava
ret
duruşma
california
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Nirvana'nın 1991 tarihli klasik albümü Nevermind'in kapağında çıplak bir bebek olarak görünen Spencer Elden'ın Nirvana'ya açtığı dava reddedildi.Spin dergisinin haberine göre, pazartesi günü California Bölge Mahkemesinde görülen davada, Yargıç Fernando M Olguin davayı 'değişiklik izniyle' reddetti. Elden'ın avukatları da, Nirvana'nın Aralık ayında yapılan davayı reddetme talebine itiraz etmek için son tarihi kaçırdı. Ağustos ayında açılan davada Elden, fotoğrafının kullanılmasının çocuk cinsel istismarı görüntüsü olduğunu iddia etti. Davada, "Davalılar, Spencer'ı tasvir eden ticari çocuk pornografisini bilerek üretti, sahip oldu ve reklamını yaptı" denildi. Elden, Nevermind'ın kapağında görünmesinin kendisine fiziksel belirtilerle birlikte 'aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı', eğitim, çalışma ve 'hayattan zevk' kaybına neden olduğunu söylemişti.Nirvana'nın kurumsal kimliğinin ve hayatta kalan üyeleriyle kapak fotoğrafının fotoğrafçısı Kirk Weddle'ın avukatıları ise, Elden'in 'Nirvana Baby' olarak 'ilgili fotoğrafın şöhretinden faydalanmak için otuz yıl harcadığını', albümün 15. ve 20. yıldönümlerinde görüntüyü yeniden yarattığını ve albümün adını dövme yaptırdığını hatırlattı.Avukatlar ayrıca, böyle bir davada zamanaşımı süresinin on yıldan fazla bir süre önce sona erdiğini ve Elden'in görüntünün çocuk cinsel istismarı oluşturduğuna dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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nirvana, mahkeme, dava, ret, duruşma, california

Nirvana'nın Nevermind albümünün 'çıplak bebeği', gruba açtığı davayı kaybetti

16:29 04.01.2022 (güncellendi: 16:33 04.01.2022)
© Fotoğraf : pickywallpapers.comNirvana müzik grubu
Nirvana müzik grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf : pickywallpapers.com
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Nirvana'nın albüm kapağında fotoğrafı yer alan ve grubu 'pornografiyle' suçlayan Spencer Elden'ın davası reddedildi.
Nirvana'nın 1991 tarihli klasik albümü Nevermind'in kapağında çıplak bir bebek olarak görünen Spencer Elden'ın Nirvana'ya açtığı dava reddedildi.
Spin dergisinin haberine göre, pazartesi günü California Bölge Mahkemesinde görülen davada, Yargıç Fernando M Olguin davayı 'değişiklik izniyle' reddetti. Elden'ın avukatları da, Nirvana'nın Aralık ayında yapılan davayı reddetme talebine itiraz etmek için son tarihi kaçırdı.
Ağustos ayında açılan davada Elden, fotoğrafının kullanılmasının çocuk cinsel istismarı görüntüsü olduğunu iddia etti. Davada, "Davalılar, Spencer'ı tasvir eden ticari çocuk pornografisini bilerek üretti, sahip oldu ve reklamını yaptı" denildi.
Elden, Nevermind'ın kapağında görünmesinin kendisine fiziksel belirtilerle birlikte 'aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı', eğitim, çalışma ve 'hayattan zevk' kaybına neden olduğunu söylemişti.
Nirvana'nın kurumsal kimliğinin ve hayatta kalan üyeleriyle kapak fotoğrafının fotoğrafçısı Kirk Weddle'ın avukatıları ise, Elden'in 'Nirvana Baby' olarak 'ilgili fotoğrafın şöhretinden faydalanmak için otuz yıl harcadığını', albümün 15. ve 20. yıldönümlerinde görüntüyü yeniden yarattığını ve albümün adını dövme yaptırdığını hatırlattı.
Avukatlar ayrıca, böyle bir davada zamanaşımı süresinin on yıldan fazla bir süre önce sona erdiğini ve Elden'in görüntünün çocuk cinsel istismarı oluşturduğuna dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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