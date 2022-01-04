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https://tr.sputniknews.com/20220104/pegasus-erivana-ucmak-icin-ermenistanin-havacilik-komitesine-basvurdu--1052384958.html
Pegasus, Erivan’a uçmak için Ermenistan’ın Havacılık Komitesi’ne başvurdu
Pegasus, Erivan’a uçmak için Ermenistan’ın Havacılık Komitesi’ne başvurdu
Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermenistan’ın Sivil Havacılık Komitesi’ne başvurduğu belirtildi. Havayolu şirketinin... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:12+0300
2022-01-04T12:12+0300
dünya
ermenistan
türkiye
erivan
uçuş
pegasus
havayolu
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Ermenistan Gelişim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Sputnik haber ajansına demecinde, “Türk havayolu şirketi Pegasus, şubat ayı itibarıyla haftada iki sefer gerçekleştirmek için başvuruda bulundu. Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi şu an bu başvuruyu değerlendiriyor. Henüz bir karar alınmış değil” dedi. Pegasus’un başvurusunun, İstanbul-Erivan yönündeki seferler için mi yoksa Ankara-Erivan yönünde yapılacak seferler için mi olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. Daha önce Ermeni hava yolu şirketi Flyone Armenia, ülkenin Sivil Havacılık Komitesi’nden haftada üç defa Erivan-İstanbul uçuşu gerçekleştirmek için izin almıştı. Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor. İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211230/ermenistan-turk-mallarina-uygulanan-ambargoyu-1-ocakta-kaldiriyor-1052274065.html
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ermenistan, türkiye, erivan, uçuş, pegasus, havayolu

Pegasus, Erivan’a uçmak için Ermenistan’ın Havacılık Komitesi’ne başvurdu

12:12 04.01.2022
© Fotoğraf : PegasusPegasus
Pegasus - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf : Pegasus
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Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermenistan’ın Sivil Havacılık Komitesi’ne başvurduğu belirtildi. Havayolu şirketinin başvurusu değerlendirilme aşamasında.
Ermenistan Gelişim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Sputnik haber ajansına demecinde, “Türk havayolu şirketi Pegasus, şubat ayı itibarıyla haftada iki sefer gerçekleştirmek için başvuruda bulundu. Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi şu an bu başvuruyu değerlendiriyor. Henüz bir karar alınmış değil” dedi.
Pegasus’un başvurusunun, İstanbul-Erivan yönündeki seferler için mi yoksa Ankara-Erivan yönünde yapılacak seferler için mi olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
Daha önce Ermeni hava yolu şirketi Flyone Armenia, ülkenin Sivil Havacılık Komitesi’nden haftada üç defa Erivan-İstanbul uçuşu gerçekleştirmek için izin almıştı.
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Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.
İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
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