Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220104/poligonda-kazara-kendini-vuran-kisi-hayatini-kaybetti-1052391060.html
Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti
Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde poligona atışa giden ve tutukluk yapan tüfeğini kontrol ederken ateş alması sonucu yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T14:51+0300
2022-01-04T15:11+0300
atış poligonu
türkiye
ölüm
tüfek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052390981_0:175:960:715_1920x0_80_0_0_121fdd384b68954dcf8fd45fd993a0d2.jpg
Kuşadası'nda yaşayan 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel, arkadaşı M.K. ile atış yapmak için poligona gitti. Atış esnasında tüfeği tutukluk yapan Açıkel, kontrol etmek ve arızayı gidermek istedi.Silahını sökme işlemi yaptığı esnada tüfek bir anda ateş aldı. Çıkan saçmalarla ağır yaralanan öğretmen, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İzzet Açıkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052390981_0:85:960:805_1920x0_80_0_0_8fc80c594e4170b1fafb49f8e3f5599c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atış poligonu, ölüm, tüfek

Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti

14:51 04.01.2022 (güncellendi: 15:11 04.01.2022)
© İHAKendini vuran İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel
Kendini vuran İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© İHA
Abone ol
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde poligona atışa giden ve tutukluk yapan tüfeğini kontrol ederken ateş alması sonucu yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuşadası'nda yaşayan 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel, arkadaşı M.K. ile atış yapmak için poligona gitti. Atış esnasında tüfeği tutukluk yapan Açıkel, kontrol etmek ve arızayı gidermek istedi.
Silahını sökme işlemi yaptığı esnada tüfek bir anda ateş aldı. Çıkan saçmalarla ağır yaralanan öğretmen, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İzzet Açıkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:33Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta
15:31Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret: ‘Bölgede yaşanan normalleşmenin parçası’
15:30Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti
15:30Biden'ın kar fırtınasındaki görüntüleri viral oldu: 'Trump saçları ıslanmasın diye otelde kalmıştı'
15:24İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor
15:14Caretta Caretta yuvası Kumköy, barakalarla istila edildi: ‘Sahil savaş alanına dönmüş durumda’
15:10Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı
15:09Prof. Dr. Yılmaz: Faizlerin artması gerekir, ne kadar geç olursa o kadar olumsuz olur
15:00Furkan Korkmaz, NBA'de ilk 'double-double'ını yaptı
14:59Erdoğan: Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek
14:51Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti
14:43Prens Andrew'a tecavüz davası açan mağdurun 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşma açıklandı
14:4372 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
14:42New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı
14:37Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu
14:20Kazakistan'da LNG fiyatlarındaki artış nedeniyle protestolar düzenleniyor
14:11Çin: Rusya ve ABD, nükleer cephaneliklerini azaltmalı
14:07Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir
13:52İtalya yeni cumhurbaşkanı için ay sonunda seçime gidiyor
13:42Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek