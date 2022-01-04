https://tr.sputniknews.com/20220104/poligonda-kazara-kendini-vuran-kisi-hayatini-kaybetti-1052391060.html

Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti

Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde poligona atışa giden ve tutukluk yapan tüfeğini kontrol ederken ateş alması sonucu yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T14:51+0300

2022-01-04T14:51+0300

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atış poligonu

türkiye

ölüm

tüfek

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Kuşadası'nda yaşayan 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel, arkadaşı M.K. ile atış yapmak için poligona gitti. Atış esnasında tüfeği tutukluk yapan Açıkel, kontrol etmek ve arızayı gidermek istedi.Silahını sökme işlemi yaptığı esnada tüfek bir anda ateş aldı. Çıkan saçmalarla ağır yaralanan öğretmen, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İzzet Açıkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

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atış poligonu, ölüm, tüfek