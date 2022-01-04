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Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı
Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Joe Biden'ın elindeki son kozun 'cehennem yaptırımları' olduğunu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T01:32+0300
2022-01-04T01:32+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
aleksey puşkov
joe biden
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Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, ABD'de yapılan onca çağrıya rağmen Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını anlattı.Puşkov, "Mesele Biden'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olmaması değil, mesele Biden'ın kendi yönetiminden daha ileri görüşlü olması. ABD'nin elinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in uyardığı gibi, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açabilecek bir dizi son derece sert önlem kaldı ve ellerinde kalan tek şey de bu" ifadelerini kullandı.Bu adım uygulandıktan sonra ABD'nin Rusya'ya nüfuz etme şansını tamamen ortadan kaldıracağına dikkat çeken Puşkov, böylece Kremlin'in uluslararası arenada tamamen özgür hale geleceğini vurguladı.Puşkov, yaptırımların ardından ABD'nin Rusya'yı yalnızca askeri araçlarla tehdit edebileceğinin altını çizdi.
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abd, rusya, vladimir putin, aleksey puşkov, joe biden

Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı

01:32 04.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Sputnik
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Joe Biden'ın elindeki son kozun 'cehennem yaptırımları' olduğunu bildiğini ve bundan dolayı bu yaptırımları uygulamakta aceleci davranmadığını söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, ABD'de yapılan onca çağrıya rağmen Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını anlattı.

Puşkov, "Mesele Biden'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olmaması değil, mesele Biden'ın kendi yönetiminden daha ileri görüşlü olması. ABD'nin elinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in uyardığı gibi, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açabilecek bir dizi son derece sert önlem kaldı ve ellerinde kalan tek şey de bu" ifadelerini kullandı.

Bu adım uygulandıktan sonra ABD'nin Rusya'ya nüfuz etme şansını tamamen ortadan kaldıracağına dikkat çeken Puşkov, böylece Kremlin'in uluslararası arenada tamamen özgür hale geleceğini vurguladı.

Puşkov, yaptırımların ardından ABD'nin Rusya'yı yalnızca askeri araçlarla tehdit edebileceğinin altını çizdi.
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