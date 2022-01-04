Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı

Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, ABD'de yapılan onca çağrıya rağmen Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını anlattı.



Puşkov, "Mesele Biden'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olmaması değil, mesele Biden'ın kendi yönetiminden daha ileri görüşlü olması. ABD'nin elinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in uyardığı gibi, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açabilecek bir dizi son derece sert önlem kaldı ve ellerinde kalan tek şey de bu" ifadelerini kullandı.



Bu adım uygulandıktan sonra ABD'nin Rusya'ya nüfuz etme şansını tamamen ortadan kaldıracağına dikkat çeken Puşkov, böylece Kremlin'in uluslararası arenada tamamen özgür hale geleceğini vurguladı.



Puşkov, yaptırımların ardından ABD'nin Rusya'yı yalnızca askeri araçlarla tehdit edebileceğinin altını çizdi.