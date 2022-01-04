DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Puşkov, Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını açıkladı
© Sputnik/
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Joe Biden'ın elindeki son kozun 'cehennem yaptırımları' olduğunu bildiğini ve bundan dolayı bu yaptırımları uygulamakta aceleci davranmadığını söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, ABD'de yapılan onca çağrıya rağmen Biden'ın Rusya'ya neden 'cehennem yaptırımları' uygulamadığını anlattı.
Puşkov, "Mesele Biden'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olmaması değil, mesele Biden'ın kendi yönetiminden daha ileri görüşlü olması. ABD'nin elinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in uyardığı gibi, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açabilecek bir dizi son derece sert önlem kaldı ve ellerinde kalan tek şey de bu" ifadelerini kullandı.
Bu adım uygulandıktan sonra ABD'nin Rusya'ya nüfuz etme şansını tamamen ortadan kaldıracağına dikkat çeken Puşkov, böylece Kremlin'in uluslararası arenada tamamen özgür hale geleceğini vurguladı.
Puşkov, yaptırımların ardından ABD'nin Rusya'yı yalnızca askeri araçlarla tehdit edebileceğinin altını çizdi.
Puşkov, "Mesele Biden'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olmaması değil, mesele Biden'ın kendi yönetiminden daha ileri görüşlü olması. ABD'nin elinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in uyardığı gibi, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açabilecek bir dizi son derece sert önlem kaldı ve ellerinde kalan tek şey de bu" ifadelerini kullandı.
Bu adım uygulandıktan sonra ABD'nin Rusya'ya nüfuz etme şansını tamamen ortadan kaldıracağına dikkat çeken Puşkov, böylece Kremlin'in uluslararası arenada tamamen özgür hale geleceğini vurguladı.
Puşkov, yaptırımların ardından ABD'nin Rusya'yı yalnızca askeri araçlarla tehdit edebileceğinin altını çizdi.