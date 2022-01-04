https://tr.sputniknews.com/20220104/reel-kesimin-net-doviz-acigi-ekimde-azaldi-1052398205.html

Reel kesimin net döviz açığı ekimde azaldı

Reel kesimin net döviz açığı ekimde azaldı

Reel kesimin net döviz açığı 2021'in Ekim ayında 5.8 milyar dolar düşüşle eksi 116.3 milyar dolar oldu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T17:46+0300

2022-01-04T17:46+0300

2022-01-04T17:46+0300

ekonomi

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre reel kesimin net döviz pozisyonu 5.5 milyar dolar artışla 2021’in Ekim ayında 162 milyar dolara ulaştı. Eylül’de 156.5 milyar dolar olarak gerçekleşen reel kesimin döviz pozisyonu mayıstan bu yana kademeli olarak artıyor.Reel kesimin döviz yükümlülükleri Ekim ayında 380 milyon dolar civarında azalarak 278.4 milyar dolara gerilerken reel kesimin net döviz açığı 5.8 milyar dolar düşüşle eksi 116.3 milyar dolar oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220104/merkez-bankasi-enflasyondaki-yukselise-en-belirgin-katki-temel-mal-ve-gida-alt-grubundan-geldi-1052380970.html

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