https://tr.sputniknews.com/20220104/rtuk-inceleme-baslatmisti-fox-tv-maske-kimsin-sen-yarismasini-haftada-iki-gune-cikardi-1052387464.html

RTÜK inceleme başlatmıştı: FOX TV, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını haftada iki güne çıkardı

RTÜK inceleme başlatmıştı: FOX TV, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını haftada iki güne çıkardı

FOX TV, RTÜK’ün ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlattığı ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışmasının yayın süresini uzatarak, haftada 2 güne çıkardı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:13+0300

2022-01-04T13:13+0300

2022-01-04T13:19+0300

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

yarışma

fox tv

maske kimsin sen

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FOX TV yönetimi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı ‘Maske Kimsin Sen?’ programı ile ilgili sürpriz bir karar aldı.Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanan yarışma için yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu iki akşam yayınlama kararı aldı.Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.Ne olmuştu?FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen? yarışması hakkında sosyal medyada 'paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı' iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt vermiş; “Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220102/rtukten-fox-tvde-yayinlanan-maske-kimsin-sen-programi-hakkinda-inceleme--1052335682.html

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yarışma, fox tv, maske kimsin sen