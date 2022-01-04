https://tr.sputniknews.com/20220104/rus-politikacilar-bes-nukleer-gucun-ortak-aciklamasini-degerlendirdi-yeni-yila-iyi-baslangic-1052375330.html

Rus politikacılar beş nükleer gücün ortak açıklamasını değerlendirdi: Yeni yıla iyi başlangıç

Rus politikacılar beş nükleer gücün ortak açıklamasını değerlendirdi: Yeni yıla iyi başlangıç

Rus parlamenterler, Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa’nın ‘nükleer silaha sahip ülkeler arasında savaşın kabul edilemez olduğu’ yönündeki ortak açıklamasını... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T02:35+0300

2022-01-04T02:35+0300

2022-01-04T02:35+0300

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Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e açıklamasında, “Bu çok zamanında yapılmış bir açıklama. Sadece bir bildirim değil, aynı zamanda çok zengin içeriğe sahip bir açıklama. Beşli, en azından nükleer silahların kontrolü ve ilgili teknolojilerin yayılmasının önlenmesi alanında olmak üzere küresel güvenlik için münhasır sorumluluğunun farkında olduğunu tüm dünyaya sergiliyor” yorumunda bulundu.Kosaçev, “Yeni yıla iyi başlangıç” ifadesini kullandı.‘Sağduyunun zaferi’Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğinin Korunması Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Bu açıklamanın özü, dünyanın her normal sakini için basit ve açık, nükleer savaşın kazananı olmaz. Bu da şu anlama geliyor ki, tüm bu beş nükleer gücün, hiçbir koşulda aralarında savaşın başlamaması için mümkün olan her şeyi yapması gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pekin, Londra, Washington ve Paris’teki mevkidaşlarıyla son telefon görüşmelerine bakılırsa beş nükleer ülkenin liderleri bu konuda tam fikir birliğine sahip” diye yazdı.Ortak açıklamanın, dünyaya ve geleceğe, bir ay öncesine göre daha fazla iyimserlikle bakma fırsatını verdiğini belirten Klimov, küresel güvenlik alanındaki güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin, panikçilerin ve kötümserlerin tahmin ettiğinden daha fazla başarı şansına sahip olduğunu kaydetti.“Bu, Moskova’nın kazandığı anlamına geliyor mu?” diyen Rus senatör, “Bunun, Vladimir Putin ve ekibinin çabaları sayesinde elde edilen bir sağduyu zaferi olduğunu söylerdim. Ancak bu, uluslararası güvenlik alanında güvenilir küresel barış ve istikrara giden yolda atılan sadece ilk somut adım” diye ekledi.Bunun ayrıca, hiçbir lokal çatışmanın, nükleer güçler arasında savaş kaynağı olmaması gerektiği anlamına geldiğini söyleyen Klimov, “Dünya genelindeki ve özellikle Doğu Avrupa’daki Rusofobların düşünecek bir şeyleri var” diye yazdı.Ortak açıklamanın, "Moskova’nın tüm insanlığa yeni yıl armağanı” olduğunu dile getiren Klimov, “Bu aynı zamanda tüm dünyada barışı gerçekten kimin desteklediğinin önemli bir işareti ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin mevcut yöneticiler ve siyasi sorunlarını Rusya üzerinden çözmeye çalışan diğerler için iyi bir ders” dedi.‘Stratejik istikrar için önemli’Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda, Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Çin, Rusya, İngiltere, ABD ve Fransa’nın silahlanma yarışının kabul edilemez olduğu ve nükleer savaşın engellenmesi gerektiği yönündeki açıklaması, stratejik istikrarı güçlendirmek için çok önemli” ifadesini kullandı.Slutskiy, “Rusya daha önce Donald Trump liderliğindeki ABD idaresine, Gorbaçov-Reagan formülünü yeniden doğrulamayı defalarca teklif etmişti. Ama beklenen karşılık gelmemişti. Şimdi, bu açıklamanın tüm beş nükleer güç tarafından imzalanması, küresel güvenliğin sağlanması anlamında çok büyük bir katkı” diye ekledi.

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rusya, fransa, doğu avrupa, çin, ingiltere, nükleer, abd