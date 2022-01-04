https://tr.sputniknews.com/20220104/rus-savas-gemileri-ve-denizaltilari-2022de-akdenizdeki-gecislerini-artiracak-1052396010.html

Rus savaş gemileri ve denizaltıları, 2022'de Akdeniz'deki geçişlerini artıracak

Rus savaş gemileri ve denizaltıları, 2022'de Akdeniz'deki geçişlerini artıracak

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi, kış eğitim döneminde uzak denizlerdeki görevlerin yerine getirilmesi için gemi ve denizaltı mürettebatlarının Akdeniz'deki... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T16:46+0300

2022-01-04T16:46+0300

2022-01-04T16:46+0300

savunma

rusya

suriye

savaş gemisi

tartus

rusya'nın operasyonu sonrası suriye

savaş

tartus üssü

akdeniz

tartus limanı

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Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "Kış eğitim döneminde filo kuvvetlerinin muharebeye hazırlık çalışmalarında, gemi ve denizaltı mürettebatları tarafından Rusya Donanması'nın daimi grubu kapsamında da olmak üzere uzak denizlerdeki görevleri yerine getirmek için Akdeniz'de filolar arası geçişlerin yoğunluğu artırılacak" dendi.2022 yılında savaş gemilerinin ve destek gemilerinin filolar arası geçişlerinin Hazar Filosu için de alışıldık bir uygulama haline geleceğini belirten Güney Askeri Bölgesi, Karadeniz Filosu'nun ve Hazar Filosu'nun savaş gemilerinin hava ve hava savunma kuvvetleriyle tatbikatlar yapacağının altını çizdi.Rusya'nın Akdeniz'de Suriye'nin Tartus Limanı'nda bir askeri donanma üssü bulunuyor. Rus savaş gemileri, Suriye'deki operasyonlar sırasında terör hedeflerini Akdeniz'den Kalibr tipi füzelerle vurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211110/amerikan-savas-gemileri-yeniden-karadenizde-abd-rusya-ile-dogrudan-catismayi-goze-alamaz-1050661472.html

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suriye

tartus

tartus limanı

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