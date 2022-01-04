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Rusya: Hama'da keskin nişancı saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya: Hama'da keskin nişancı saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi militanlarının Suriye ordusu mevzilerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bir Suriyeli... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T01:58+0300
2022-01-04T01:58+0300
dünya
rusya
suriye
saldırı
hama
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, son 24 saatte İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yerleşen Nusra Cephesi militanlarının Lazkiye ve Halep yönünde ikişer ve Hama bölgesi yönünde bir kez olmak üzere toplam 5 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.Juravlyov, açıklamasında, "Hama bölgesinde, teröristlerin Flayfel yönünden Kavkaba yerleşimindeki hükümet güçleri mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği keskin nişancı ateşi sonucu bir Suriyeli asker öldürüldü. Halep bölgesinde, teröristlerin İbizmu yönünden Urum es-Sugra yerleşimindeki hükümet güçleri mevzilerine düzenlediği havan saldırısında 2 Suriyeli asker yaralandı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/rus-disisleri-isid-ve-teror-halifeligi-20-yeniden-canlanabilir-1052263130.html
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rusya, suriye, saldırı, hama, idlib

Rusya: Hama'da keskin nişancı saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti

01:58 04.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girİdlib, çatışma
İdlib, çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi militanlarının Suriye ordusu mevzilerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, son 24 saatte İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yerleşen Nusra Cephesi militanlarının Lazkiye ve Halep yönünde ikişer ve Hama bölgesi yönünde bir kez olmak üzere toplam 5 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Juravlyov, açıklamasında, "Hama bölgesinde, teröristlerin Flayfel yönünden Kavkaba yerleşimindeki hükümet güçleri mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği keskin nişancı ateşi sonucu bir Suriyeli asker öldürüldü. Halep bölgesinde, teröristlerin İbizmu yönünden Urum es-Sugra yerleşimindeki hükümet güçleri mevzilerine düzenlediği havan saldırısında 2 Suriyeli asker yaralandı" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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